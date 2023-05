Venezolaanse bolivar is waardeloos geworden door stijgende inflatie

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De Venezolaanse munteenheid is gekelderd naarmate de economische crisis in het land verergert. Volgens XE is 1 Amerikaanse dollar gelijk aan 2,65 miljoen Venezolaanse bolivars. De valuta werd in dezelfde periode in 2022 verhandeld tegen 505.720, wat betekent dat het nu als waardeloos wordt beschouwd.

Venezolaanse sancties

De belangrijkste oorzaak van de aanhoudende crash van de Venezolaanse bolivar zijn de sancties die zijn opgelegd door de Verenigde Staten en hun bondgenoten. Deze landen hebben strenge sancties opgelegd vanwege zorgen over democratie en mensenrechten.

Als gevolg hiervan heeft Venezuela niet volledig kunnen profiteren van de enorme oliereserves in het land. Sancties maken het voor andere landen illegaal om de olie van het land te kopen. Ze maken het ook moeilijk voor bedrijven in het land om toegang te krijgen tot westerse technologieën.

Eerder dit jaar kondigde Chevron aan dat het zijn olieproductie uit het land opvoerde. Het bedrijf bracht het land echter een klap toe nadat het zijn olieproductie voor het jaar had verlaagd. Het bedrijf hoopt ongeveer 170.000 vaten olie per dag te produceren, in plaats van 200.000 vaten. Het noemde de algemene achteruitgang van de infrastructuur van het land.

In totaal stelt Venezuela dat het 800.000 vaten per dag produceerde en tegen het einde van het jaar streeft het naar 1 miljoen vaten.

Inflatie Venezuela

Een dalende lokale valuta heeft geleid tot een sterke stijging van de inflatie in het land. Officiële statistieken tonen aan dat de inflatie van het land in april is gestegen tot meer dan 463%, tegen 155% in oktober vorig jaar. Daarom is de kans groot dat de inflatie in het land de komende maanden verder zal verslechteren.

Venezuela Boliver kan alleen herstellen als de in het land opgelegde sancties worden versoepeld. Ten eerste zijn pogingen van de recente regeringen om het regime van Maduro te beëindigen mislukt. Dit is een signaal dat hij in de nabije toekomst de leider zal zijn.

Een sterk Venezuela is een goede zaak voor de Verenigde Staten en de wereld. Ten eerste zou het miljoenen vaten olie per dag ontsluiten. In een tijd waarin de inflatie plakkerig is, zou meer olieproductie de situatie een heel eind helpen.

Voor de VS zou het helpen door het aantal Venezolaanse migranten dat naar de zuidelijke grens komt te verminderen. Uit recente cijfers blijkt dat het aantal Venezolanen dat de grens oversteekt de laatste tijd enorm is gestegen. De Venezolaanse bolivar is niet de enige munteenheid die implodeert. Zoals ik in dit artikel schreef zijn valuta’s zoals de Nigeriaanse naira, de Argentijnse peso en de Zimbabwaanse dollar allemaal gedaald.