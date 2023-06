Bitcoin, Ethereum, Zilliqa, IOTA en EOS zetten zich schrap voor aardbeving van $50 biljoen

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De prijzen van cryptocurrency kwamen in mei onder druk te staan toen investeerders zich concentreerden op het debat over het schuldenplafond in de Verenigde Staten. Aangezien de twee partijen extreme standpunten innemen, was de kans groot dat de VS hun verplichtingen niet zouden nakomen. De kans op een wanbetaling eindigde toen Biden en McCarthy in het weekend een deal bereikten. Deze deal kan gevolgen hebben voor cryptocurrencies zoals Bitcoin, IOTA en Zilliqa.

Amerikaanse staatsschuld blijft stijgen

Verwacht wordt dat de VS de komende jaren zijn schulden verder zal laten groeien. Zoals ik in dit artikel schreef, is de Amerikaanse schuld de afgelopen jaren parabolisch gestegen. De schuld is gestegen van $9 biljoen in 2008 naar $31,4 biljoen. Sinds het begin van de pandemie in 2020 is de schuld met meer dan $8 biljoen gestegen.

De door het Huis van Afgevaardigden goedgekeurde deal over het schuldplafond zal het begrotingstekort de komende tien jaar met 1,5 biljoen dollar verminderen. Maar zoals we in het verleden hebben gezien, kloppen schattingen van de Amerikaanse overheid in de meeste perioden meestal niet. Ook zal de deal de Amerikaanse schuld de komende jaren met $4 biljoen verhogen.

In totaal wordt verwacht dat de VS tegen 2030 de staatsschuld van $50 biljoen zal doorbreken. Dat zal een aanzienlijk cijfer zijn, aangezien het wereldwijde BBP naar verwachting $110 biljoen zal bereiken in 2024.

Het belangrijkste is dat de VS naar verwachting in het komende decennium naar een gat in de sociale zekerheid zal evolueren. De meeste schattingen zijn dat de sociale zekerheidsreserves van het land tegen 2034 zullen zijn. Wanneer dit gebeurt, zullen de belastingen omhoog moeten de uitkeringen aan senioren worden verlaagd.

Daarom is de kans groot dat kopers van Amerikaanse schulden, waaronder Japan en China, meer rente zullen vragen naarmate het risico op wanbetaling toeneemt.

Vooruitzicht crypto prijzen naarmate de Amerikaanse schuld stijgt

Het is onduidelijk hoe cryptocurrencies en andere activa zullen presteren als de Amerikaanse overheidsschuld de komende jaren oploopt tot meer dan $50 biljoen. Wat wel duidelijk is, is dat veilige havens zoals goud het goed zouden kunnen doen als investeerders en centrale banken hun aankopen stimuleren.

Als dit gebeurt, zouden we kunnen zien dat de prijs van Bitcoin ook zou kunnen stijgen, aangezien de munt wordt gezien als een digitaal of 21e-eeuws alternatief voor goud. Overweeg ook onderstaande verklaring van JP Morgan:

“Nu de goudprijs boven de $2.000 stijgt, wordt de waarde van goud dat voor investeringsdoeleinden buiten de centrale banken wordt gehouden, momenteel geschat op ongeveer $3 biljoen. Dit impliceert op zijn beurt een prijs van $45.000 voor bitcoin, in de veronderstelling dat bitcoin het goud in de portefeuilles van particuliere investeerders gelijk maakt in termen van risicokapitaal of aangepast volume.”

Als dit gebeurt, zou de prijs van Bitcoin de komende jaren kunnen blijven stijgen. Vanwege de nauwe correlatie tussen cryptocurrencies bestaat de mogelijkheid dat andere munten zoals Ethereum, Zilliqa, IOTA en XRP ook zullen stijgen.