Microsoft tekent AI-deal met door Nvidia ondersteunde startup

Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT) staat vandaag in de belangstelling na een rapport dat het een AI-deal heeft getekend met CoreWeave.

Wat levert dit op voor Microsoft?

De techgigant heeft naar verluidt ermee ingestemd om gedurende meerdere jaren miljarden dollars uit te geven aan de cloudinfrastructuur van CoreWeave.

Samenwerken met de startup is voor Microsoft een manier om voldoende rekenkracht veilig te stellen om in de toekomst geavanceerde AI-workloads aan te kunnen, vertelde een anonieme bron donderdag aan CNBC. Zowel Microsoft als CoreWeave onthielden zich van commentaar op het rapport.

Het nieuws komt meer dan een maand nadat het op de Nasdaq genoteerde bedrijf zei dat de integratie van ChatGPT in “Bing” resulteerde in een jaar-op-jaar groei van 13% in inkomsten uit zoek- en nieuwsadvertenties in het derde financiële kwartaal (meer informatie).

Op het moment van schrijven is het aandeel MSFT ongeveer 40% gestegen ten opzichte van het begin van het jaar.

CoreWeave beschouwt Nvidia als een investeerder

Eerder deze week verklaarde CoreWeave $200 miljoen te hebben opgehaald bij Magnetar Capital. Dat is bovenop de $221 miljoen die het in april heeft opgehaald, waaraan Nvidia ongeveer $100 miljoen heeft bijgedragen.

Interessant is dat Microsoft al maanden bezig is met het opstarten van de cloud computing-infrastructuur, bevestigde de bron.

In een recent interview onthulde Michael Intrator, de Chief Executive van CoreWeave, dat de omzet van het bedrijf tussen 2022 en 2023 meerdere keren is gestegen, maar hij weigerde commentaar te geven op de Microsoft-deal.

De in 2017 opgerichte door Nvidia gesteunde startup met een waarde van meer dan $2,0 miljard claimt rekenkracht te leveren die “35x sneller en 80% goedkoper is dan oudere cloudproviders”. Het heeft in totaal 160 medewerkers.