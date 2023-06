Voorspelling Nifty 50- en Sensex-indices: nog een hindernis te nemen

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De Nifty 50-index schommelt in de buurt van zijn hoogste punt ooit nu Indiase aandelen, waaronder Adani Enterprises, aan een comeback beginnen. De index, die is samengesteld uit de beste Indiase blue-chipbedrijven, handelde tegen ₹18.560, een paar punten onder het hoogste punt ooit van ₹18.888. Evenzo handelde de Sensex-index op ₹62.637, iets onder de recordhoogte.

Het aandeel Adani Enterprises herstelt

De indices Nifty 50 en Sensex doen het goed, geholpen door Adaani Enterprises. Na een dieptepunt van ₹1.015 in februari is de aandelenkoers van Adani Enterprises met meer dan 148% gestegen. Andere componenten van het conglomeraat van Adani, zoals Ports, Total Gas en Transmission, zijn allemaal teruggeveerd.

Deze aandelen deden het de laatste tijd goed omdat onderzoeken naar het bedrijf door Indiase toezichthouders geen materiële informatie opleverden. In mei trok de financiële toezichthouder in het land een blanco kaart in zijn onderzoek naar buitenlandse links. De sterke prestatie van Adani komt overeen met de voorspelling die ik in dit artikel schreef.

Er zijn andere bedrijven die hebben geholpen om de Sensex en de Nifty-index dit jaar hoger te krijgen. Tata Motors, het moederbedrijf van Jaguar Landrover, is dit jaar met 38% gestegen. Andere autofabrikanten zoals Bajaj Auto, Maruti Suzuki, Mahindra & Mahindra en Eicher zijn dit jaar allemaal met meer dan 10% gestegen.

Voor de Sensex-index zijn de best presterende bedrijven dit jaar ITC, UltraTech Cement, Tech Mahindra, Nestle India en Maruti Suzuki. Al deze aandelen zijn dit jaar met dubbele cijfers gestegen.

Er zijn twee belangrijke redenen waarom de Indiase aandelen dit jaar omhoog schieten. Ten eerste reageren de bedrijven op de sterke Indiase economie. Uit de meest recente gegevens blijkt dat de economie in het eerste kwartaal met 6,1% is gegroeid en analisten denken dat deze dit jaar met ongeveer 6,5% zal groeien. Deze groei zal het de best presterende grote economie maken.

Ten tweede stijgen de Nifty 50- en Sensex-indices synchroon met andere wereldwijde indices zoals de Nasdaq 100, Dow Jones en S&P 500.

Voorspelling Nifty 50-index

Nifty 50 grafiek door TradingView

De Nifty 50-index bevindt zich de afgelopen maanden in een sterke bullish trend. Nu nadert het het belangrijke weerstandspunt op ₹18.888, zijn recordhoogte. De index is boven de 25-daagse en 50-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden gestegen.

Het belangrijkste is dat de index een cup-and-handle-patroon lijkt te vormen, wat meestal een teken is van een bullish voortzetting. Daarom zullen meer winsten worden bevestigd als de prijs boven de bovenkant van de beker uitkomt op ₹18.888.

Voorspelling Sensex-index

Sensex-grafiek door TradingView

Historisch gezien heeft de Nifty 50-index een nauwe correlatie gehad met de Sensex. Zoals hierboven weergegeven, heeft de index ook iets gevormd dat lijkt op een patroon van kopjes en handvaten. Evenzo blijft het boven de 25-daagse en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden, terwijl de Relative Strength Index (RSI) het overboughtniveau van 70 nadert.

Daarom zullen meer winsten worden bevestigd als de prijs de belangrijkste hindernis van ₹63.601 overschrijdt. Als de koers boven dat niveau komt, wordt het dubbele toppatroon dat is gevormd ongeldig.