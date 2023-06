Wajeeh is een nieuwsverslaggever bij Invezz die over de Europese, Aziatische en Noord-Amerikaanse aandelenmarkten verslag doet. Wajeeh heeft 5… lees meer

De olieprijzen staan vanochtend centraal nadat Saoedi-Arabië zei dat het de productie vanaf volgende maand verder zal verlagen.

Analist reageert op de productieverlaging

Kingdom was het enige lid van OPEC+ dat plannen aankondigde om de productie in het weekend met nog eens een miljoen vaten per dag te verminderen.

Anderen in het blok lieten hun prognoses voor de rest van het jaar ongewijzigd. Op CNBC’s “Worldwide Exchange” zei Viktor Katona – de leidende ruwe olie-analist bij Kpler:

Ik denk dat Saudi-Arabië er alles aan zal doen om de prijzen dicht bij de $80 per vat te houden. Dat is ongeveer het break-even niveau van het budgettaire budget.

De aangekondigde productieverlaging zal volgens Rystad Energy resulteren in een enorm tekort van 3 miljoen vaten per dag in juli. Zowel WTI als Brent staan maandag in het groen.

Katona’s voorspelling voor olieprijzen

Saoedi-Arabië produceerde in mei ongeveer 10 miljoen vaten per dag. Die output zal in juli dalen tot ongeveer 9 miljoen vaten per dag.

Dat is zelfs nog belangrijker gezien de timing – precies in het hoogseizoen van de zomer. Toch verwacht Katona, in tegenstelling tot velen, niet dat de olieprijs de $100 per vat zal overschrijden.

“De nieuwe norm zal tussen $80 en $90 liggen. Dat is waar Saudi-Arabië en andere OPEC+-zwaargewichten het willen, omdat het goed is voor het budget en niet hoog genoeg is om iedereen tegen zich in het harnas te jagen.“

Desalniettemin staat zijn voorspelling in schril contrast met een andere energie-expert Paul Sankey van Sankey Research die onlangs zei dat de olieprijs zou kunnen crashen tot $60 per vat (lees hier meer).