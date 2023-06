Associated British Foods koopt National Milk Records

Wajeeh is een nieuwsverslaggever bij Invezz die over de Europese, Aziatische en Noord-Amerikaanse aandelenmarkten verslag doet. Wajeeh heeft 5… lees meer

De aandelen van National Milk Records Plc (STU: NMP) zijn vandaag bijna verdubbeld nadat Associated British Foods plc (LON: ABF) liet weten dat het de leverancier van agrotech-informatiediensten zal kopen.

Wat is het voordeel voor Associated British Foods?

De voedselverwerkende gigant heeft ermee ingestemd £48 miljoen ($59,7 miljoen) in contanten te betalen voor National Milk Records.

AB Foods verwacht dat deze overname zal resulteren in een impuls voor haar landbouw-voedingsactiviteiten. In het persbericht zei Jose Nobre, het hoofd van AB Agri:

“NMR is hoogwaardige business, complementair en aanvullend aan onze zuivelstrategie. Het stelt ons in staat producten aan te bieden die meer waarde, efficiëntie en uiteindelijk meer winstgevendheid opleveren voor melkveehouders.“

AB Agri heeft ongeveer 3.000 mensen in dienst in 80 landen en werkt samen met meer dan 2.000 melkveebedrijven in het Verenigd Koninkrijk. ABF eindigde dinsdag min of meer vlak.

Wat is het voordeel voor National Milk Records?

De deal waardeert elk NMR-aandeel op 215 pence – ongeveer een premie van 87% ten opzichte van hun vorige afsluiting. AB Foods verwacht dat deze transactie in het derde kwartaal van 2023 wordt afgerond.

Het beursnieuws komt ongeveer een maand nadat National Milk Records een stijging van iets meer dan 15% in zijn kwartaalwinst rapporteerde. Volgens Trevor Lloyd – voorzitter van het zuiveltechnologiebedrijf:

ABF zal het vermogen van NMR om zijn strategische doelstellingen te realiseren versnellen en het risico verkleinen, door industriële processen te stroomlijnen om de duurzaamheid, efficiëntie en winstgevendheid van Britse zuivelproducten op de lange termijn te waarborgen.

Associated British Foods is van plan deze transactie met contant geld te financieren. Het had begin maart een nettokasstroom vóór leaseverplichtingen van £586 miljoen.