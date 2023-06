“Strijd tussen vrijheid en autoritarisme” – Crypto-professionals verdedigen Binance

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

Het grootste cryptonieuws deze week was het besluit van de Securities and Exchange Commission (SEC) om Binance en Changpeng Zhao aan te klagen. Zoals we in dit artikel schreven, heeft de de SEC 13 aanklachten ingediend en het bedrijf ervan beschuldigd een niet-gereguleerde beurs in de VS te exploiteren en niet-geregistreerde effecten aan te bieden.

Crypto-industrie staat achter Binance

Zoals verwacht kelderden de prijzen van cryptocurrency na de rechtszaak, omdat investeerders zich zorgen maakten over de impact van de rechtszaak. Desondanks lijken crypto-investeerders en -handelaren achter Binance en Changpeng Zhao staan.

Het algemene beeld is dat de SEC haar bevoegdheden gebruikt om bedrijven aan te vallen na het FTX-debacle. Een goede manier om hiernaar te kijken is het feit dat er geen onmiddellijke grote uitstroom uit Binance was, zoals men zou verwachten. In plaats daarvan blijkt uit gegevens van Cryptoquant dat de balans in het bedrijf toeneemt.

Verdere gegevens van DeFi Llama DeFi Llama tonen aan dat de uitstroom van Binance in de afgelopen 24 uur minder dan $1 miljard bedroeg. Normaal gesproken zou je na zo’n grote aankondiging verwachten dat de uitstroom groter is. Uit de gegevens blijkt dat Binance meer dan $60 miljard aan activa heeft, waarmee het het grootste bedrijf in de branche is.

SEC sues @Binance, but no major withdrawals from Binance. User balances are increasing actually.https://t.co/ZDMOi2Zewp pic.twitter.com/uGPbLCMiwA — Ki Young Ju (@ki_young_ju) June 5, 2023

Daarom zou de onmiddellijke daling van de prijzen van cryptocurrency tijdelijk kunnen zijn, zoals we zagen in 2020 toen de SEC Ripple aanklaagde. De prijs van XRP steeg in 2021 en de prijs was in lijn met die van andere cryptocurrencies.

Justin Sun en Charles Hoskinson ondersteunen Binance

In tegenstelling tot tijdens het FTX-debacle, gaven enkele van de grootste spelers in de crypto-industrie steunbetuigingen voor CZ en Binance.

In een lange tweet sprak Justin Sun, die ook het doelwit is van de SEC, zijn steun uit voor CZ, die hij een ‘eerlijk en oprecht persoon’ noemde. Sun is de oprichter van Tron. Hij moedigde CZ ook aan door te zeggen dat hij niet alleen was en voegde toe:

“Als je vrienden zullen we altijd aan je zijde staan en onze niet-aflatende steun en aanmoediging bieden. Wij geloven dat gerechtigheid zal worden gediend, en we zullen deze uitdaging samen aangaan.”

Ondertussen steunt Charles Hoskinson, de oprichter van Cardano, Binance ook. Hij voerde aan dat de rechtszaak een verder bewijs was van de “strijd tussen vrijheid en autoritarisme”. Hij voegde eraan toe:

“Een niet-gekozen groep mensen heeft besloten dat concepten als zelf-soevereine identiteit, het bezit van je portemonnee en de vrijheid om je economische macht te controleren, van de massa moeten worden verwijderd en aan de ‘verlichte’ enkeling moeten worden gegeven.”

Het is ook vermeldenswaard dat Binance het grootste deel van zijn bestaan in een strijd is verwikkeld, met platforms zoals de WSJ die met meerdere hitstukken komen. Binance is er altijd sterk uitgekomen, dankzij het marktaandeel en de reputatie bij klanten.