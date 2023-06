Robinhood verwijdert mogelijk crypto’s genoemd in SEC’s rechtszaak tegen Coinbase & Binance

De Securities & Exchange Commission klaagde de twee belangrijkste beurzen, Coinbase en Binance, aan wegens wetsovertredingen. Terwijl de twee zich voorbereiden om de toezichthouder in de rechtbank te ontmoeten, beoordeelt het beursgenoteerde investeringsplatform Robinhood zijn crypto-aanbod om problemen met wetgevers te voorkomen.

De laatste ontwikkelingen onthullen dat Robinhood mogelijk cryptovaluta’s verwijdert die door de SEC als niet-gelicentieerde effecten worden beschouwd. Deze omvatten Solana, Polygon en Cardano. Momenteel heeft het handelsplatform slechts 18 crypto’s op zijn netwerk. Dat in tegenstelling tot de meerdere tokens die je kunt vinden op de toonaangevende exchanges Binance en Coinbase.

Op 6 juni beoordeelde de juridische chef van Robinhood, Dan Gallagher, het Amerikaanse Congres over de lopende ontwikkelingen. Zoals invezz.com eerder meldde, was Gallagher een van de functionarissen die op dinsdag (6 juni) voor het Congres moest getuigen. Gallagher zei dat de makelaar de analyse van SEC aan het herzien is om eventuele acties te bepalen.

SEC vraagt de rechtbank om de Amerikaanse activa van Binance te bevriezen

In haar laatste zet heeft de Securities and Exchange Commission de rechtbank opdracht gegeven om de crypto-activa van Binance US te bevriezen om verspilling van fondsen te voorkomen. De toezichthouder verklaarde dat Binance US de $2,2 miljard aan Amerikaanse klantenfondsen riskeert, bewerend dat CZ en Binance controle hebben gehad over gebruikersfondsen ter waarde van miljarden.

🇺🇸 SEC seeks restraining order to freeze #Binance US assets. — Walletor (@walletorapp) June 7, 2023

Advocaten van SEC dienden een verzoek in bij de rechtbank om hun bezorgdheid te uiten over de kans dat fondsen de VS verlaten, en verzochten om de bevriezing van de tegoeden van klanten om illegale overdrachten door de entiteiten van CZ te voorkomen.

Coinbase heeft alle vertrouwen in het verslaan van de SEC

De toezichthouder beweerde dat Coinbase heeft geopereerd als een niet-erkende broker en uitwisseling, waarbij effecten zonder toestemming worden aangeboden. Ondertussen reageerde Brian Armstrong, hoofd van Coinbase, op de beschuldigingen en verklaarde dat ze de SEC-regels hebben gevolgd en waar mogelijk contact hebben opgenomen met de toezichthouders.

Desalniettemin heeft invezz.com nieuws gepubliceerd dat Brian Armstrong er zeker van is dat hij de SEC voor de rechtbank zal verslaan. Het blijft cruciaal om te zien hoe deze ontwikkelingen zich zullen ontvouwen. Blijf op de hoogte van de nieuwste crypto-updates voor het laatste nieuws.

Robinhood die zijn activa-index verlaagt in overeenstemming met SEC, zal waarschijnlijk het crypto-sentiment aantasten. Dat zal bearishness in de hele markt veroorzaken terwijl de genoemde altcoins harder worden geraakt – Solana, Polygon en Cardano. Desalniettemin bleef de cryptogemeenschap ondanks de rechtszaken van de toezichthouder optimistisch.