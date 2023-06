Wajeeh is een nieuwsverslaggever bij Invezz die over de Europese, Aziatische en Noord-Amerikaanse aandelenmarkten verslag doet. Wajeeh heeft 5… lees meer

De aandelen van General Motors Co (NYSE: GM) zijn vanmorgen met meer dan 5,0% gestegen nadat de oude autofabrikant een samenwerking met Tesla Inc (NASDAQ: TSLA) aankondigde.

Details van de deal tussen Tesla en GM

Vrijdag liet de autofabrikant weren dat zijn elektrische voertuigen binnenkort gebruik kunnen maken van het uitgebreide netwerk van ongeveer 12.000 snelladers dat Tesla in Noord-Amerika heeft aangelegd.

In 2025 zal GM ook overschakelen van de CCS-poort (huidige industriestandaard) naar de North American Charging Standard of “NACS” die in een Tesla wordt aangetroffen. CEO Mary Barra liet weten:

“We hebben hier een echte kans om dit de uniforme standaard voor Noord-Amerika te maken, wat meer massale acceptatie mogelijk zal maken. Dus ik kon niet meer opgewonden zijn.“

In de tussentijd zullen de EV’s een adapter en een oplaad-app gebruiken om toegang te krijgen tot het netwerk van Tesla. De aandelen van de automaker uit Detroit zijn op het moment van schrijven met 10% gestegen.

Cathie Wood reageert op de samenwerking

CEO Barra bevestigde ook in een interview met CNBC dat de samenwerking met Musk & Co maar liefst 400 miljoen dollar kan besparen.

De aandelen van Tesla Inc staan vandaag ook in het groen, wat suggereert dat de overeenkomst die volgend jaar live gaat ook positief is voor de kolos van elektrische voertuigen. Volgens Cathie Wood – de oprichter en CEO van Ark Invest:

“Het helpt Tesla om de kosten van het laadstation te dekken. De verkopen van Tesla zijn sterk geconcentreerd aan de kusten. Nu is het voor Tesla logischer om laadstations veel sneller door het hele land uit te rollen.“

Het is ook opmerkelijk dat Elon Musk onlangs een soortgelijke deal heeft getekend met rivaal Ford Motor. In totaal zegt Tesla wereldwijd zo’n 45.000 supercharger-aansluitingen te hebben.