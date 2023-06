De “Magnificent 7” – megatech aandelen die de markt laten stijgen

Mircea Vasiu is een marktanalist voor Invezz die al tien jaar over de aandelenmarkt en valutahandel schrijft. Mircea maakt… lees meer

In een tijd waarin veel beleggers praten over de volgende recessie in de VS, negeert de aandelenmarkt alle traditionele waarschuwingen en blijft stijgen. Zo is de S&P 500-index meer dan +11% YTD gestegen. Een spectaculaire prestatie gezien alle recessievrees in de markt.

Het is alsof beleggers heel 2023 zouden kunnen praten over een recessie die zich waarschijnlijk niet zal voordoen. Hoe kan iemand anders de omgekeerde rentecurve en de LEI-indicatoren die wijzen op een recessie en de beursrally’s verklaren?

Of er komt geen recessie, of er loopt iets niet synchroon met de markt. Er is voor beide scenario’s wat te zeggen.

Ten eerste zijn de meeste S&P 500-winsten afkomstig van slechts zeven aandelen, dus de technologiesector loopt niet synchroon met de markt. Ten tweede begon er een nieuwe bullmarkt, en in dit geval zal er geen recessie zijn, en de rest van de S&P 500-componenten zullen de leidende megatech aandelen inhalen.

7 mega-tech-aandelen hebben 53% YTD geretourneerd

Beleggen kan actief of passief zijn – of een combinatie van beide. Actieve beleggers denken dat ze de markt kunnen verslaan en selectief aandelen kunnen kopen of verkopen en hun prestaties kunnen vergelijken met een benchmark, meestal de S&P 500-index.

Die actieve investeerders die in 2023 op de technologiesector wedden, hebben gezien dat zeven megatechaandelen een rendement van 53% YTD opleveren:

Metaplatforms ( NASDAQ:META )

) Amazon ( NASDAQ:AMZN )

) Alphabet ( NASDAQ:GOOG )

) Apple ( NASDAQ:AAPL )

) Nvidia ( NASDAQ:NVDA )

) Microsoft ( NASDAQ:MSFT )

) Tesla ( NASDAQ:TSLA )

Passieve beleggers deden het vorig jaar echter goed. Door de S&P 500-index te volgen, zou men +11% YTD stijgen zonder de drukte van het bezitten van een bepaald aandeel.

Wat betreft de rest van de 493 componenten van de S&P 500-index, deze zijn vlak op het jaar.

Wat als de megatech aandelen wijzen op een nieuwe bullmarkt?

Iets dat niemand durft te vragen, is waarom aandelen stijgen terwijl ze zouden moeten dalen? Daarom is het voor veel beleggers slechts een kwestie van tijd voordat er een marktcrash plaatsvindt.

Dat kan waar zijn, maar dergelijke meningen moeten mogelijk rekening houden met het feit dat de markt meer dan 20% verwijderd is van de dieptepunten van oktober 2022. Daarom begon er een nieuwe bullmarkt, en in dit geval: wat als de megatechaandelen leidend zijn?

Nog interessanter is dat als aandelen een jaar later meer dan 20% verwijderd zijn van de dieptepunten, ze nog nooit zo laag zijn geweest. Gemiddeld leverden ze 28,2%, en zelfs de zesmaandelijkse rendementen waren indrukwekkend.

Al met al is de kans groot dat aandelen meer opwaarts potentieel hebben dan momenteel is ingeprijsd. En dat is nog waarschijnlijker als de rally van megatechaandelen aanhoudt.