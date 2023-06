De volgende hit van AI? Investeerders storten zich in AI-gerelateerd crypto project

De afgelopen maanden waren er voortdurend gebeurtenissen in de wereld van kunstmatige intelligentie (AI). Terwijl de eigen technologische evolutie van cryptocurrency zich bindt aan AI, is de belangstelling voor projecten die gebruikmaken van AI, Big Data en blockchain enorm toegenomen.

Een nieuw project dat op het punt staat live te gaan en grote belangstelling trekt, is AltSignals, een platform voor handelssignalen dat een revolutie teweeg zou kunnen brengen in de handelsindustrie met een nieuw AI-aangedreven platform en crypto-token.

AI verovert de wereld op stormachtige wijze – ook de crypto-wereld

Zoals verschillende experts de afgelopen weken hebben opgemerkt, kruisen AI en crypto elkaar snel. Te midden van deze groei is de opkomst van cryptoprojecten die zijn gebouwd rond de on-chain integratie van mogelijkheden zoals machine learning en natuurlijke taalverwerking.

OpenAI’s ChatGPT veroorzaakte de huidige golf van investeringen in AI door technische reuzen zoals Microsoft en Google. Terwijl alledaagse gebruikers innovatieve use-cases omarmen, richt de opwinding zich op wat bedrijven en projecten bieden in termen van investeringsmogelijkheden.

Met de laatste krantenkoppen rond chipmaker Nvidia, wordt wat al een boeiend verhaal was, nog aantrekkelijker voor investeerders. AI en crypto is een convergentie met opmerkelijke cryptocurrency-projecten zoals The Graph, Render, Akash en SingularityNET die goed presteren te midden van de huidige tegenwind van de regelgeving.

AltSignals, het nieuwe AI-cryptoproject dat is gebouwd rond een succesvol bedrijfsmodel en een succesvolle community, zou enkele van de projecten die in dit artikel worden genoemd, kunnen evenaren of zelfs overtreffen.

Wat is AltSignals?

AltSignals kwam in 2017 op de markt en bood een platform voor handelssignalen waarmee handelaren marktgegevens en analyses konden gebruiken om winstgevende transacties uit te voeren. Door de groei van het platform zijn de handelsindicatoren buiten cryptovaluta uitgebreid naar andere financiële markten zoals forex, aandelen en CFD’s.

Deze signalen worden gegenereerd met behulp van het eigen handelsalgoritme AltAlgo, dat geautomatiseerde technologieën gebruikt om fundamentele en technische indicatoren te doorzoeken. Een analyse van de nieuwste trends en strategieën gaat vervolgens naar handelaren in de vorm van signalen en notificaties voor potentieel winstgevende transacties.

Volgens het bedrijf is de AltAlgo Indicator zeer succesvol geweest, een reden waarom de community is uitgegroeid tot meer dan 50.000 gebruikers. Nu wil het platform het algoritme gebruiken en vernieuwen via een nieuwe AI-aangedreven laag.

ActualizeAI is die nieuwe AI-laag. Het is een intern project dat gebruik zal maken van de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie om het handelsalgoritme te verbeteren. Het AI-algoritme snuffelt door enorme blockchain-gegevens, nieuws en analyses om handelsinzichten en signalen voor aantrekkelijke kansen te genereren.

Is het AltSignals ASI-token het waard om te kopen?

Momenteel is het token verkrijgbaar in de presale. Een belangrijke reden voor de interesse van investeerders is het feit dat het een project is dat het beste van AI naar crypto brengt, in het voordeel van de gebruikers van het platform.

Met een reeks AI-tools, waaronder machine learning en NLP, zal ActualizeAI nog nauwkeurigere handelssignalen bieden. Wat vandaag echter meer aandacht trekt voor AltSignals, is de aanstaande tokenlancering.

Dit komt omdat AactualizeAI zal worden aangedreven door een nieuwe cryptocurrency genaamd ASI. Houders van het ASI-token hebben exclusieve lidmaatschapstoegang tot het nieuwe platform en genieten van een overvloed aan andere voordelen, waaronder het verdienen van beloningen voor deelname aan ecosysteemontwikkeling en staking. Houders zullen ook een belang in het bedrijf hebben wanneer de DAO later in het jaar wordt gelanceerd.

Naast deze voordelen is de ASI-cryptocurrency nog steeds in de presale fase beschikbaar en het zou een geweldige investering kunnen zijn voor vroege investeerders. Hoewel AltSignals al bijna $1 miljoen heeft opgehaald in de huidige fase, is de prijs van het token van $0,015 nog steeds een korting in vergelijking met de uiteindelijke presale prijs van $0,02274.

Dit betekent dat investeren in ASI niet alleen een kans biedt om deel uit te maken van een opwindend cryptoproject, maar dat men waarschijnlijk nog meer zal worden gedreven door het succes van AI-integratie. Het token zal naar verwachting live gaan op de secundaire markt in Q3, 2023, met notering op Uniswap en grote CEX’s opgenomen in de roadmap.