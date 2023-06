Voorspelling USD/MXN: Mexicaanse peso blijft gas geven

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De Mexicaanse peso zette de meedogenloze rally deze week voort terwijl investeerders de prestaties van de Mexicaanse economie toejuichten. De wisselkoers van het paar USD/MXN zakte naar een dieptepunt van 17,37, het laagste niveau sinds april 2016. Terwijl de meeste valuta’s van opkomende markten kelderen, is de Mexicaanse valuta met 32% gestegen ten opzichte van het laagste niveau sinds de dieptepunten van de pandemie.

De Mexicaanse economie doet het goed

De Mexicaanse economie doet het goed, de inflatie en de werkloosheid dalen. Donderdag gepubliceerde gegevens toonden aan dat de totale consumenteninflatie in Mexico in mei daalde tot -0,22%, na een daling met -0,02% in de voorgaande maand. Op jaarbasis daalde de inflatie van 6,25% in april tot 5,84%, het laagste niveau sinds augustus 2021. De inflatie daalde elke maand na een piek van 8,70% in 2022.

De Mexicaanse arbeidsmarkt heeft het vrij goed gedaan, geholpen door de opkomst van nearshoring in het land. Nearshoring is een strategie waarbij bedrijven van China naar Mexico verhuizen nu de spanningen met de Verenigde Staten oplopen. Deze strategie heeft vervolgens een enorme vraag naar de Mexicaanse peso gecreëerd, aangezien de meeste van deze bedrijven met dollars komen.

Verschillende bekende bedrijven hebben plannen aangekondigd om een basis in Mexico te creëren. Tesla bouwt bijvoorbeeld een gigantische fabriek in het land. Andere autofabrikanten zoals GM en Ford breiden ook hun fabrieken in Mexico uit.

Analisten zijn daarom van mening dat Banxico, de centrale bank van het land, de rente de komende maanden niet hoeft te verhogen. In mei besloot de bank de rente ongewijzigd te laten op 11,25%. De ambtenaren hielden vol dat tt nodig zal zijn om de rente nog een tijdje hoog te houden.

Het grootste risico voor Mexico is dat de Amerikaanse economie vertraagt. Dit is belangrijk omdat Mexico het meeste geld verdient in de VS.

Technische analyse USD/MXN

USD/MXN-grafiek door TradingView

De wisselkoers van USD naar MXN vertoont een sterke bearish trend na een piek van 25,77 in 2020. Dit jaar is het paar gezakt tot onder het belangrijkste ondersteuningsniveau op 19,42, het laagste niveau op 23 mei vorig jaar. Het is gedaald tot onder alle voortschrijdende gemiddelden en de steun op 17,42 (dieptepunten van juli 2017).

De Relative Strength Index (RSI) nadert het overbought niveau. Daarom is de kans groot dat het paar nog een tijdje zal blijven dalen, aangezien verkopers zich richten op de belangrijkste ondersteuning om 16.00 uur. Een beweging boven het weerstandspunt op 18.0 zal de bearish weergave ongeldig maken.