Analyse SBI aandelen: is de State Bank of India een goede koop?

De aandelenkoers van de State Bank of India (NSE: SBIN) daalde vrijdag fors nadat de grootste Indiase bank plannen aankondigde om extra kapitaal aan te trekken. De aandelen trokken zich terug naar een dieptepunt van ₹580, een paar punten onder het record van ₹593 tot nu toe. In totaal is het aandeel dit jaar met meer dan 17% gestegen ten opzichte van het laagste niveau.

SBI is van plan om extra kapitaal aan te trekken

De State Bank of India is de grootste bank van het land met meer dan 45 miljoen klanten. Het heeft een kwart van het marktaandeel van het land in de banksector, waardoor het een belangrijke instelling in het land is.

SBI Bank heeft geprofiteerd van het aanhoudende herstel van de Indiase economie. De economie groeide in 2022 met ruim 7% en het statistiekbureau verwacht dit jaar een groei van ruim 7%. Deze groei zal van India de snelst groeiende grote economie maken.

De bank heeft dit jaar een sterke kredietgroei gezien, omdat bedrijven hun activiteiten willen uitbreiden. Veel bedrijven zien ook meer bestellingen omdat fabrikanten de Chinese markt verlaten. China en de VS maken een groot conflict door.

Het meest recente banknieuws is dat SBI heeft aangekondigd dat het dit jaar ₹500 miljard zal ophalen met behulp van schuldinstrumenten. In het huidige tempo bedraagt dit bedrag ongeveer $6,06 miljard. Het hoopt deze fondsen te gebruiken om zijn groeiende leningenportefeuille te financieren, die sneller groeit dan deposito’s.

De bank zei dat de vraag naar leningen blijft bestaan, zelfs als de rentetarieven in het land stijgen. SBI had in maart van dit jaar eerder ₹37,17 miljard opgehaald. Uit de meest recente resultaten bleek dat de winst van het bedrijf in het vierde kwartaal met 83% is gestegen.

Deze prestatie was te danken aan de sterke groei van de kredietverlening en het feit dat de voorzieningen voor slechte kredieten in de loop van het kwartaal sterk daalden.

Voorspelling SBI aandelenkoers

SBI-grafiek door TradingView

De dagelijkse grafiek laat zien dat de aandelenkoers van de State Bank of India de afgelopen maanden in een sterke bullish trend verkeerde. Het steeg van een dieptepunt van ₹492,60 in april naar een hoogtepunt van ₹593 deze maand. Het aandeel is boven de belangrijkste steun gestegen op ₹556,85, het hoogste punt op 8 maart van dit jaar.

Het aandeel SBI bevindt zich boven de 25-daagse en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden, terwijl het volume begint af te nemen. Desondanks vermoed ik dat het aandeel zal blijven stijgen, aangezien kopers zich richten op het belangrijkste weerstandspunt op ₹615,80.