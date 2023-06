Cathie Wood wendt zich tot Meta aandelen voor AI na misser op Nvidia

Wajeeh is een nieuwsverslaggever bij Invezz die over de Europese, Aziatische en Noord-Amerikaanse aandelenmarkten verslag doet. Wajeeh heeft 5… lees meer

De aandelen van Meta Platforms Inc (NASDAQ: META) zijn sinds het begin van 2023 al meer dan verdubbeld, maar de invloedrijke investeerder Cathie Wood ziet nog meer mogelijkheden.

Wood kocht voor $47 miljoen aan Meta aandelen

De oprichter en CEO van Ark Invest heeft deze week meer dan $47 miljoen uitgegeven aan aandelen van de techgigant.

In totaal kocht ze 174.848 aandelen verdeeld over twee van haar op de beurs verhandelde fondsen: het vlaggenschip Ark Innovation en Ark Next Generation Internet. Het is de eerste keer sinds 2021 dat ze in contact komt met Meta Platforms.

Het moederbedrijf van Facebook zet in op snelle groei van kunstmatige intelligentie nadat ze de exploderende rally in Nvidia miste die tot stand kwam na de buitengewoon sterke vooruitzichten voor het huidige kwartaal.

Year-to-date is het aandeel Meta maar liefst 125% gestegen op het moment van schrijven.

Meta Platforms Inc is populair voor AI

Meta Platforms heeft onlangs aangepaste chips aangekondigd voor geavanceerde metaverse-gerelateerde taken. In april rapporteerde het ook een sterk eerste kwartaal en gaf het optimistische vooruitzichten voor de toekomst.

Het aandeel is ook aantrekkelijk omdat CEO Mark Zuckerberg agressief banen heeft geschrapt om de kosten te minimaliseren.

Andere opmerkelijke investeerders die wedden op Meta om de AI-ruimte te spelen, zijn Daniel Sundheim, David Tepper en Philippe Laffont. Wall Street heeft momenteel een consensus “overweight”-rating op Meta-aandelen.

Anderzijds verkleinde Cathie Wood haar belang in Tesla Inc (NASDAQ: TSLA) met 324.551 aandelen om te profiteren van een vrij lucratieve winst van 135% in aandelen van de fabrikant van elektrische voertuigen. Het is nog steeds het grootste belang in ARKK met een weging van bijna 12%.