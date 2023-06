Ripple vs. SEC: Hinman spraakdocumenten eindelijk vrijgegeven voor het publiek

Charles is een verslaggever voor Invezz. Hij heeft een diploma in mechatronica, maar was geïntrigeerd door de fascinerende wereld… lees meer

De documenten die verband houden met de voormalige directeur van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC)’s Division of Corporation Finance van 2017 tot 2020, William Hinman, zijn openbaar gemaakt nadat Ripple de rechtbank had verzocht om ze vrij te geven.

In een toespraak in 2018 suggereerde Hinman dat volgens hem bitcoin (BTC) en Ethereum’s ether (ETH) geen effecten waren. Een van de e-mails van Hinman luidde:

“We hoeven geen noodzaak te zien om Ether, zoals het momenteel wordt aangeboden, te reguleren als beveiliging.”

Prijs vanXRP stijgt met 7,4%

De prijs van XRP steeg met 7,4% na het vrijgeven van de documenten. De prijs was op het moment van schrijven echter gedaald tot $0,5374, maar stond nog steeds in het groen.

XRP prijsgrafiek. Bron: Coinmarketcap

Hoewel de prijsstijging resoneert met de nominale winsten in de bredere cryptomarkt, wedden XRP handelaren op een gunstig resultaat voor Ripple Labs in de lopende Ripple vs. SEC rechtszaak.

Volgens Ripple Labs geven de opmerkingen van Hinman, toen hij aan het roer stond van de SEC leiding, aan dat XRP niet moet worden gezien als een beveiliging die het betalingsbedrijf zou kunnen bevoordelen.

De SEC heeft in 2020 een rechtszaak aangespannen tegen Ripple wegens beweringen dat het bedrijf niet-geregistreerde effecten heeft verkocht. Sinds de oprichting heeft Ripple een afstand gehouden tussen het XRP Ledger-netwerk en het token XRP dat sommige van de producten aandrijft.