Investeerders komen massaal naar de Chancer presale, 22% van fase 1 is binnen een dag uitverkocht

Charles is een verslaggever voor Invezz. Hij heeft een diploma in mechatronica, maar was geïntrigeerd door de fascinerende wereld… lees meer

Met grote plannen om blockchain-technologie te gebruiken om de online gokindustrie te verstoren, lanceerde Chancer, een geavanceerd nieuw Web3 online gokplatform, officieel de cryptocurrency-presale om $ 15 miljoen op te halen. De presale lijkt snel uitverkocht: 22% van de eerste fase was amper een dag nadat de presale live ging uitverkocht.

Chancer, ‘s werelds eerste gedecentraliseerde app voor voorspellende markten die wordt ontwikkeld door mede-oprichters Adam en Paul Kelbie, trekt veel aandacht van deelnemers aan de gokindustrie vanwege de decentralisatie. Het team van Chancer gelooft dat blockchain-technologie een revolutie teweeg zal brengen in gokken door het huisvoordeel weg te nemen dat aanwezig is op de meeste online goksites.

Chancer versus andere gokplatforms

In plaats van een bookmaker te gebruiken, geeft Chancer gokkers de kans om hun eigen weddenschappen, kansen en regels op te zetten om tegen elkaar te strijden.

Chancer positioneert zichzelf als een peer-to-peer (P2P) gokfacilitator in plaats van een bookmaker door gebruikers in staat te stellen weddenschappen te plaatsen. De weddenschappen kunnen bescheiden, informele weddenschappen tussen vrienden zijn of grote, wereldwijde weddenschappen op sportevenementen zoals de Super Bowl of de Champions League-finale. Spelers zullen hierdoor genieten van een volledig nieuwe, gevarieerde en opwindende gokervaring, vrij van de perceptie dat gokken een eenrichtingsverkeer is in het voordeel van bookmakers.

Gebruikers zullen hun weddenschappen plaatsen of weddenschappen accepteren die al door andere gebruikers zijn geplaatst met behulp van het native CHANCER-token. Gezien het feit dat de gokmarkt in 2022 $63 miljard waard was, heeft Chancer een aanzienlijke kans om marktaandeel te veroveren en gokkers een leuke nieuwe manier te bieden om sociaal te wedden.

Chancer rekent op het oneindige aantal nieuwe gokmogelijkheden waar gebruikers van kunnen profiteren.

Chancer zal de door Google aangedreven WebRTC gebruiken om live streaming aan de community te bieden, zodat gebruikers weddenschappen kunnen plaatsen terwijl ze kijken. In de tussentijd garanderen onpartijdige marktmoderators dat alle online weddenschappen en resultaten nauwkeurig en eerlijk zijn voor alle deelnemers.

CHANCER token use-cases

Tijdens een presale evenement met 12 fasen wordt het CHANCER-token beschikbaar gesteld voor gebruik op de Binance Smart Chain (BSC)-blockchain.

Na een lancering in fase één voor $0,01, zal de prijs in de volgende fasen stijgen en uiteindelijk $0,021 bereiken, wat een geplande winst van 110% vertegenwoordigt. Geïnteresseerde deelnemers moeten Binance Coin (BNB) en BUSD in hun bezit hebben zodat ze CHANCER-tokens in de presale kunnen kopen.

Na de presale zal CHANCER beschikbaar worden gesteld op open markten, inclusief gedecentraliseerde beurzen en gecentraliseerde beurzen.

Het gokplatform zal ook het gebruik van het platform aanmoedigen door CHANCER-tokens aan te bieden in ruil voor het gebruik van het platform. Voor degenen die regelmatig online weddenschappen plaatsen, deelnemen aan de markt en optreden als node-validators, zullen token-staking en lagere kosten worden geïmplementeerd samen met een Share2Earn-programma. Dit lijkt een van de belangrijkste aanjagers te zijn van de groei van de prijs van het CHANCER-token.

Beleggers hebben het potentieel van CHANCER al erkend en krijgen steun voor het platform omdat ze denken dat het de potentie heeft om aanzienlijke opbrengsten te genereren. Iedereen die wil investeren in een nieuwe cryptocurrency met een uitstekende bruikbaarheid, kan overwegen om van CHANCER hun volgende stop te maken, omdat het een baanbrekend platform is in de cryptomarkt, die momenteel verzadigd is in andere sectoren.