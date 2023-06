Bitcoin breekt door belangrijke ondersteuning: vooruitzichten Solana, Jasmy, EOS, IOTA worden somberder

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De prijs van Bitcoin (BTC/USD) kwam onder intense verkoopdruk te staan toen de angst- en hebzuchtindex naar het angstgebied verhuisde na het laatste Fed-besluit. De prijs zakte onder het belangrijke ondersteuningsniveau van $25.000, waar het deze maand moeite mee had gehad om eronder te komen. Andere altcoins zoals Solana, Jasmy, Litecoin en Sui trokken zich terug naar het laagste niveau in maanden.

Bitcoin index voor angst en hebzucht daalt

De prijs van Bitcoin is de afgelopen weken onder druk komen te staan toen de recente rally vervaagde. In totaal is de munt dit jaar met meer dan $6.000 gecrasht vanaf het hoogste punt. Als gevolg hiervan daalde de totale marktkapitalisatie van alle cryptocurrencies van het hoogste punt van het jaar tot nu toe van $1,3 biljoen tot ongeveer $1 biljoen.

De angst- en hebzuchtindex van Bitcoin is opgeschoven naar het angstniveau van 41, wat aangeeft dat investeerders zich zorgen beginnen te maken over de sector. Daarentegen steeg de angst- en hebzuchtindex van CNN Money naar het extreme hebzuchtgebied van 81.

Er zijn twee belangrijke redenen waarom de prijs van Bitcoin de belangrijkste ondersteuning heeft verloren. Ten eerste zijn er zorgen over de Federal Reserve. Terwijl de bank besloot de rentetarieven ongewijzigd te laten, gaf de bank aan dat ze deze dit jaar nog eens met 0,50% zal verhogen. Dit verklaart waarom de Dow Jones en de Russell 2000 indices met meer dan 1% daalden.

Ten tweede stortte de prijs van Bitcoin in als gevolg van de toenemende zorgen over regelgeving in de branche. De Securities and Exchange Commission heeft vorige week Binance en Coinbase aangeklaagd. De twee rechtszaken waren belangrijk omdat ze de twee grootste beurzen ter wereld troffen.

Veel investeerders hebben hun cryptoposities verlaten. Het aanbod van Bitcoin op beurzen is bijvoorbeeld gedaald tot het laagste niveau in vijf jaar, terwijl de uitstroom van beurzen is toegenomen.

Altcoins lopen nog meer risico

De aanhoudende daling van Bitcoin zal erger zijn voor altcoins. Ten eerste gelooft de SEC dat veel altcoins zoals Cardano en MATIC effecten zijn. Als zodanig zullen we waarschijnlijk zien dat meer uitwisselingen veel tokens verwijderen. Sommigen, zoals Robinhood en Kraken, zijn al begonnen met het schrappen van deze altcoins.

Dit verklaart waarom veel altcoins het slechter hebben gedaan dan Bitcoin. De prijs van Jasmy daalde tot een dieptepunt van $0,0031, het laagste niveau sinds januari. Evenzo daalde de prijs van Solana naar $13,22, ongeveer 45% onder het hoogste niveau dit jaar. Het is de laagste prijs sinds januari.

De prijs van Cardano zakte naar $0,2295, wat betekent dat hij dit jaar met bijna 50% is gedaald ten opzichte van het hoogste punt. Andere munten zoals MATIC, Near Protocol, Algorand, EOS, IOTA en Tezos hebben ook de meeste winsten van eerder dit jaar gewist.