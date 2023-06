Minder dan 8% van tokens over in AltSignals presale bij hoge verwachtingen van AI-handel

De presale van AltSignals ($ASI) is al voor meer dan 92% uitverkocht. De presale heeft tot nu toe $997.833 opgebracht van de totale $1,0 miljoen, wat de interesse van investeerders in het token van een AI-handelsservice platform onderstreept. Nu de presale de laatste fase ingaat, verwachten investeerders dat het native token de eerste in zijn soort is in de handelswereld.

De kracht van AI-handel en AltSignals

Handelen is altijd uitdagend geweest. Succesvolle handelaren hebben de vaardigheden en competenties onder de knie om de juiste voorspellingen in de markt te doen. Toch moeten ze vechten tegen hun eigen emoties en marktcomplexiteit. AI-handel komt als een oplossing voor deze geestelijke strijd en vereenvoudigt het werk van professionals. Volgens een rapport dat in 2020 door de Amerikaanse SEC is gepubliceerd, wordt algoritmische en AI-handel aangewakkerd door de zoektocht van investeerders naar uitvoeringskwaliteit en de wens om door complexe markten te navigeren.

AltSignals is in 2017 gelanceerd door een team van professionele Britse handelaren en is uitgegroeid tot een vertrouwde handelssignaaldienst. Meer dan 52.000 handelaren gebruiken de signalen die door het bedrijf worden gegenereerd, met een gemiddelde nauwkeurigheid van 64%. De signaalservice maakt gebruik van de AltAlgo™-handelsindicator, die tot nu toe succes heeft opgeleverd met meer dan $ 2,2 miljoen aan inkomsten. AltSignals brengt traden nu naar een hoger niveau door kunstmatige intelligentie toe te passen voor signaalprecisie en het aantal activa dat het dekt te vergroten.

ActualizeAI, een nieuwe AI-aangedreven handelssignaalservice

De kern van de AI-handelssignaalservice van AltSignals is ActualizeAI, een nieuw blockchain-aangedreven platform. Om lid te worden van ActualizeAI, moet men $ASI aanschaffen. Dit native token geeft investeerders ook stemrecht op het platform.

ActualizeAI zou een game-changer kunnen zijn voor AltSignals, gezien de groeiende populariteit van AI in de handel. Het bedrijf verwacht de kracht van machine learning te benutten om vakkundig patronen in handels- en marktgegevens te identificeren en beter geïnformeerde transacties uit te voeren. ActualizeAI kan ook historische gegevens gebruiken om toekomstige marktvoorspellingen te doen.

Sentimentele analyse zal ook de kern vormen van de voorspellende modellering van ActualizeAI. De software kan meerdere informatie over een financieel instrument ontvangen op basis van marktsentiment, waardoor het team hun handelsstrategieën kan valideren.

Welke waarde biedt $ASI beleggers?

Aangezien $ASI het token is achter het ActualizeAI-platform, heeft het waarde voor beleggers die kwaliteitsvolle handelssignalen nodig hebben om hun bedrijfsresultaten te laten groeien. De handelssignaalservice heeft al een robuuste en groeiende community van handelaren, wat betekent dat $ASI het potentieel heeft om te groeien en groots op te leveren voor investeerders.

$ASI-investeerders hebben ook toegang tot exclusieve presale mogelijkheden en kunnen deelnemen aan handelstoernooien om hun vaardigheden aan te scherpen en geldprijzen te winnen. Dat omvat een kans om lid te worden van de AI Members Club, waar investeerders worden beloond voor hun bijdrage aan de projecten van AltSignals. Het eigendom van 50.000 $ASI-tokens geeft de investeerders de kans om een exclusieve en waardevolle toegangspas te slaan voor toegang tot het hoogste niveau van lidmaatschap. Tokenhouders kunnen ook deelnemen aan de activiteiten van AltSignals via een model voor het delen van inkomsten op nieuw gelanceerde producten.

Voorspelling $ASI voorafgaand aan noteringen op beurzen

Presale tokens exploderen na notering op beurzen, met koerswinsten van meer dan 1.000% binnen enkele maanden. Hoewel het moeilijk te voorspellen is hoeveel een token als $ASI kan stijgen als het eenmaal op de lijst staat, zijn er opmerkelijke redenen voor investeerders om een potentieel 10x rendement te verwachten.

$ASI heeft een enorme vraag getrokken sinds het token beschikbaar is in de presale. Dat komt deels omdat het token wordt ondersteund door een bestaande gemeenschap van handelaren die het de eerste boost hebben gegeven. De ondersteunende community geeft het vertrouwen dat het token prijsstijgingen kan doorstaan, omdat het niet wordt aangedreven door hypes zoals meme-tokens.

Ook heeft $ASI een real-world use case, voornamelijk in de handel, een veelgevraagde service. Naarmate meer investeerders zich aansluiten bij het netwerk van handelaren en het token openstaat voor handel op beurzen, zou $ASI omhoog kunnen schieten. Investeren in het token bij de presale biedt een kans om het tegen een lage prijs te verwerven tegen een verwachte waardestijging.