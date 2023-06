USD/BRL: Waarom de Braziliaanse real een comeback heeft gemaakt

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De Braziliaanse real zette donderdag zijn opmerkelijke comeback voort, nadat investeerders optimistisch bleven over de economie van het land. De wisselkoers van het paar USD/BRL zakte naar een dieptepunt van 4,80, het laagste niveau sinds 8 juni vorig jaar. Het is met meer dan 12% gecrasht ten opzichte van het hoogste niveau in 2022.

De echte Braziliaanse kracht gaat door

Veel valuta’s van opkomende en frontiermarkten zijn dit jaar gekelderd. We hebben onder meer de ineenstorting van valuta’s zoals de Pakistaanse roepie, de Nigeriaanse naira, de Zuid-Afrikaanse rand, de Turkse lira en de Zimbabwaanse dollar behandeld.

Twee van de best presterende valuta’s van opkomende markten in de afgelopen maanden zijn de Braziliaanse real en de Mexicaanse peso, waarover ik in dit artikel schreef.

De Braziliaanse real heeft het goed gedaan, aangezien investeerders de lopende hervormingen door de regering-Lula toejuichen. In een rapport op woensdag verhoogde S&p Global zijn vooruitzichten van stabiel naar positief. Het ratingbureau noemde de voortdurende duidelijkheid over het fiscale en monetaire beleid van het land.

Analisten en de regering denken dat de economie van het land het in de tweede helft van het jaar goed zal doen. Deze groei werd geholpen door de sterke vraag naar zijn belangrijkste grondstoffen zoals sojabonen, maïs, tarwe en olie. De exporthausse leidde eerder dit jaar tot forse handelsoverschotten.

De economie groeide in het eerste kwartaal van het jaar met 1,9%, nadat ze in dezelfde periode in 2022 met 0,2% was gekrompen. Deze stijging was beter dan de mediane schatting van 1,3%.

Toch zijn er tekenen dat deze groei afzwakt. Gegevens die deze week werden gepubliceerd, toonden aan dat de detailhandelsverkopen in Brazilië in april daalden tot 0,1%, lager dan de gemiddelde schatting van 0,3%. De omzet steeg met slechts 0,5% op jaarbasis.

De prijs van USD/BRL daalde ook toen beleggers reageerden op het laatste besluit van de Federal Reserve, waarover we in dit artikel schreven.

Technische analyse USD/BRL

De dagelijkse grafiek laat zien dat de wisselkoers van USD naar BRL de afgelopen maanden een sterke bearish trend vertoonde. Het slaagde erin om onder het belangrijke ondersteuningsniveau te komen op 4,88, het laagste punt op 14 april en 16 mei. Het USDBRL-paar is onder de 25-daagse en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden gezakt.

Tegelijkertijd nadert de Relative Strength Index (RSI) het oversold-niveau van 30. Evenzo heeft de Stochastic Oscillator het oversold-niveau bereikt. Het paar zal waarschijnlijk blijven dalen, aangezien verkopers zich richten op het volgende ondersteuningsniveau op 4.5926.