VS Rep. Brad Sherman over SEC die crypto “beëindigt” in VS: “Ik hoop het”

De Amerikaanse vertegenwoordiger Brad Sherman heeft zijn anti-crypto-standpunt voortgezet, dit keer beweerde hij in een interview met CNBC dat crypto “zoveel charlatans heeft aangetrokken en zeker gereguleerd moet worden”.

Het lid van het US House Financial Services Committee maakte de opmerkingen tijdens een optreden op de ‘The Exchange’-show voorafgaand aan de Fed-renteaankondiging. Zijn opmerkingen kwamen ook na de recente regelgevende actie tegen Binance en Coinbase door de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC).

“Crypto zal verdwijnen door crypto”

Op de vraag of de crypto-regulering en de plotselinge golf van handhavingsacties en rechtszaken van de SEC het einde van crypto in Amerika voorspelden, antwoordde het congreslid:

“Ik hoop het, maar denk het niet”, voordat hij eraan toevoegde dat crypto zelfs als investeringsnetwerk niet goed was voor Amerika.

“Als je naar de promotors luistert, zeggen ze dat ze proberen een financieel kredietsysteem te isoleren dat ongevoelig is voor de federale overheid – zodat het beschikbaar is voor ontduikers van sancties. Zodat de VS niet langer deze grote rol heeft in internationale aangelegenheden.”

Hij voegde eraan toe dat de definitie van cryptocurrency “verborgen geld” was, en legde uit dat zijn belasting- en sanctieontduikers verborgen geld nodig hebben.

Met het argument dat crypto er is om de transactiekosten voor de gemiddelde Amerikaan te verlagen, riep hij uit dat de industrie al een tijdje bestaat en dat zelfs toen het de marktkapitalisatie van $3 biljoen bereikte, het “het niet gemakkelijker of goedkoper maakte om een broodje te kopen.”

Zijn argument:

“Je gaat naar de metro, je kunt een pinpas gebruiken en je kunt een creditcard gebruiken. Als je crypto hebt, wat doe je dan? Die moet je omwisselen in geld dan maak je het over naar je pinpas en koop je dan een broodje. Het is geen betalingssysteem, het is geen valuta. Het is een poging om biljoenen dollars te verdienen door een valuta te creëren.”

In november 2022 stortte de cryptobeurs FTX in op dramatische wijze en werd de toenmalige CEO Sam Bankman-Fried beschuldigd van onder meer fraude en gearresteerd. Miljoenen klanten werden het slachtoffer van de implosie van FTX, met dit als gevolg van faillissementen van meerdere cryptobedrijven, gebeurtenissen vastgelegd in deze 25 statistieken van een “gek 2022” voor crypto.

Hoewel hij niet denkt dat crypto “uit het bestaan gereguleerd” zal worden, zegt Sherman dat de ondergang van de industrie zelf is.