Voorspelling SPCE-aandelenkoers: Pas op voor Virgin Galactic risico’s

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De aandelenkoers van Virgin Galactic (NYSE: SPCE) steeg deze maand nadat het bedrijf plannen voor zijn ruimtevluchtdiensten onthulde. De aandelen schoten naar $5,97, het hoogste niveau sinds 21 februari. Al met al stond het aandeel op zijn hoogtepunt deze maand ongeveer 97% boven het laagste niveau van dit jaar.

Virgin Galactic risico’s blijven bestaan

Copy link to section

Virgin Galactic is een toonaangevend bedrijf dat ernaar streeft een leidende speler te worden in de ruimtetoerisme-industrie. Dit is een gigantische industrie die naar verwachting in 2031 meer dan 12 miljard dollar waard zal zijn. Het is ook een kapitaalintensieve industrie met enorme toetredingsdrempels.

Daardoor zijn er slechts drie grote bedrijven in de branche: Virgin Galactic, SpaceX en Blue Origin. De drie firma’s worden ondersteund door bekende miljardairs, die hen al vele jaren steunen.

Virgin Galactic haalde deze week de krantenkoppen toen het bedrijf de tijdlijn voor zijn ruimtetoerisme onthulde. Het bedrijf start later deze maand met vluchten. De eerste vluchten zullen wetenschappers uit Italië vervoeren.

In de toekomst zullen de vluchten openstaan voor individuen die ongeveer $450.000 per stoel zullen betalen. In zijn recente rapport onthulde het bedrijf dat elke ruimtevlucht $2,7 miljoen aan inkomsten zal genereren tegen kosten van ongeveer $400.000. Dit betekent dat elke ruimtevlucht een netto-inkomen zal hebben van meer dan $2,3 miljoen.

Virgin Galactic hoopt in de toekomst meer Delta-schepen te produceren. De gemiddelde kosten van het bouwen van de schepen worden geschat op tussen de $50 miljoen en $60 miljoen. Als zodanig hoopt Virgin Galactic dat het marges van meer dan 75% zal hebben.

Virgin Galactic heeft een sterke balans, met meer dan $874 miljoen aan contanten en kortetermijninvesteringen. Het bedrijf verbrandt echter ook meer dan $120 miljoen aan contanten per kwartaal, wat betekent dat het in 2024 mogelijk contant geld moet ophalen.

Naast verwateringsrisico’s zijn er ook ongevalsrisico’s, aangezien dit een relatief nieuwe bedrijfstak is. Het belangrijkste is dat ik vermoed dat er een prijzenoorlog zal ontstaan tussen de drie bedrijven, wat de winstgevendheid zou kunnen verminderen.

Voorspelling SPCE aandelenkoers

Copy link to section

SPCE-grafiek door TradingView

Dus, is het veilig om nu SPCE-aandelen te kopen? De koers van het aandeel Virgin Galactic schoot fors omhoog nadat het bedrijf plannen voor zijn eerste vluchten had onthuld. Het aandeel steeg naar een hoogtepunt van $5,98, het hoogste punt sinds maart van dit jaar. De aandelen stegen boven de 50-daagse en 100-daagse voortschrijdende gemiddelden. Het bewoog ook boven de stijgende trendlijn, die in groen wordt weergegeven.

Daarom is de kans groot dat het aandeel onder druk zal blijven staan nu het momentum van vorige week afneemt. Meer winsten worden alleen bevestigd als het aandeel boven het belangrijke weerstandspunt van $5,98 komt. Als dit gebeurt, is het volgende niveau om in de gaten te houden $6,60, wat ongeveer 39,2% is ten opzichte van het huidige niveau.