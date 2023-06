Aandeel Siemens Energy crashte vrijdag: ‘Ik kan me voorstellen dat het terug kan klimmen’

Wajeeh is een nieuwsverslaggever bij Invezz die over de Europese, Aziatische en Noord-Amerikaanse aandelenmarkten verslag doet. Wajeeh heeft 5… lees meer

De aandelen van Siemens Energy AG (ETR: ENR) verloren vanmorgen ongeveer 35% nadat het Duitse bedrijf zijn winstverwachting voor het boekjaar 2023 introk.

Aandeel Siemens Energy sloeg toe na waarschuwing voor kostbare problemen

Vrijdag zei het energietechnologiebedrijf dat een technische beoordeling van Siemens Gamesa een significante toename van het uitvalpercentage van zijn windturbinecomponenten heeft gevonden.

De kosten in verband met het verbeteren van de productkwaliteit, voegde het bedrijf toe, zullen naar verwachting meer dan €1,0 miljard ($1,09 miljard) bedragen. Op CNBC’s “Street Signs Europe” zei Nicholas Green van Alliance Bernstein vandaag:

“Ik kan me voorstellen dat ze weer terug kunnen klimmen. Met een beetje geluk, als ze zich in augustus melden, hebben ze een paar haakjes rond de kosten gezet. Maar het is zeker een alarmerend grote klap.“

Het beursnieuws komt een maand nadat Siemens Energy in het tweede financiële kwartaal een nettoverlies van €189 miljoen rapporteerde.

Siemens Energy AG handhaafde de omzetverwachting

Het in München gevestigde bedrijf trok ook zijn aannames voor het hele jaar voor Siemens Gamesa, maar liet de aannames voor Grid Technologies en Gas Services op vrijdag ongemoeid.

Siemens Energy handhaafde vandaag ook zijn omzetverwachting. Volgens het hoofd van European Capital Goods bij Alliance Bernstein:

“Ze hebben aangegeven dat het 15% tot 30% van de geïnstalleerde vloot is waar deze componentstoringen kunnen optreden. Maar het laat wel een klein vraagteken achter waar die aansprakelijkheid eindigt.“

Het Duitse bedrijf nam Siemens Gamesa over in december 2022. Het aandeel Siemens Energy is nu met ongeveer 40% gedaald ten opzichte van het hoogste niveau van het jaar tot nu toe eind mei.