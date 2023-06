Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De prijzen van cryptocurrency zijn deze week sterk gestegen, toen investeerders inzetten op de zogenaamde TradFi. De prijs van Bitcoin is de afgelopen zeven dagen met meer dan 20% gestegen, terwijl de totale marktkapitalisatie van alle munten is gestegen tot meer dan $1,3 biljoen. De meeste tokens, waaronder Jasmy, Solana en Zilliqa, zijn deze week allemaal met dubbele cijfers gestegen.

Is dit een bull trap?

Er zijn tekenen dat het momentum in de cryptomarkt afneemt. Bitcoin zit bijvoorbeeld vast op $30.000, terwijl Ethereum stabiel blijft op $1.800. Een snelle blik op CoinMarketCap laat zien dat de meeste tokens de afgelopen 24 uur zijwaarts zijn bewogen.

De belangrijkste reden voor de recente rally is dat verschillende grote bedrijven zijn overgestapt naar de crypto-industrie. Donderdag meldden we ons dat Credit Agricole een crypto-bewaringslicentie had verkregen. Dit is opmerkelijk aangezien dit Franse bedrijf de op twee na grootste bank van Europa is. Ook Deutsche Bank heeft een bewaardienst aangevraagd.

In de VS hebben bedrijven als Blackrock, Invesco en WisdomTree spot Bitcoin ETF-licenties aangevraagd. Analisten zijn van mening dat de SEC onder druk zou kunnen staan om deze nieuwe toepassingen te accepteren, aangezien Bitcoin volwassen wordt. Jerome Powell, de voorzitter van de Fed, steunde deze uitspraak dat cryptocurrencies een blijvende kracht hadden.

Deze gebeurtenissen hebben geholpen de prijzen van Bitcoin en andere cryptovaluta te verhogen, aangezien ze in een donkere periode voor de industrie kwamen. Begin deze maand besloot de SEC grote rechtszaken aan te spannen tegen Coinbase en Binance, de grootste bedrijven in de branche. Als gevolg hiervan hielp het TradFi-nieuws om de pijn te verlichten.

BTC kan een crypto-bonanza te ontketenen

BTC/USD-grafiek door TradingView

Zoals hierboven te zien is, kwam de prijs van Bitcoin deze week dicht bij het belangrijke weerstandspunt van $31.091. Dit was een belangrijk niveau aangezien het dit jaar het hoogste niveau was. Nu moeten de bulls dringend boven dit niveau komen om de bull run te bevestigen.

Dit is belangrijk om twee belangrijke redenen. Ten eerste zal het een signaal afgeven dat er nog meer kopers op de markt zijn. Deze kopers zijn bereid dit jaar boven het hoogste punt BTC te kopen.

Ten tweede, als je dit niveau overschrijdt, wordt het dubbele toppatroon dat zich heeft gevormd en waarvan de halslijn $24.735 is, ongeldig. Een double-top is een van de gevaarlijkste patronen op de markt. Als dit gebeurt, opent dit de mogelijkheid dat de prijs van BTC stijgt naar het volgende psychologische niveau van $35.000.

Het belangrijkste is dat een dergelijke stap een crypto-bonanza zal veroorzaken, aangezien BTC de neiging heeft om een nauwe correlatie te hebben met mensen als Jasmy, Zilliqa, MATIC en Solana. In de meeste periodes doen deze altcoins het beter dan Bitcoin in een bullmarkt.