Aston Martin heeft zojuist een ‘game changing’ deal met Lucid aangekondigd

Lucid Group Inc (NASDAQ: LCID) steeg vanmorgen met 15% nadat het EV-bedrijf een nieuwe deal met Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC (LON: AML) aankondigde.

Aston Martin betaalt 132 miljoen dollar in contanten aan Lucid

Maandag zei het op de Nasdaq genoteerde bedrijf dat Aston Martin had ingestemd om $132 miljoen in contanten te betalen om toegang te krijgen tot de elektrische aandrijflijntechnologie.

Lucid krijgt ook een belang van 3,7% in de Britse luxeautofabrikant. Dat liet CEO Peter Rawlinson vandaag weten in een persbericht:

“Aston Martin koos voor Lucid, omdat het de grote voordelen erkende van het gebruik van zijn toonaangevende elektrische aandrijflijntechnologie, geïllustreerd door de baanbrekende EPA-geschatte actieradius van 516 mijl op Lucid Air Grand Touring.“

De genoemde overeenkomst is belangrijk omdat het wat geld zal opleveren voor Lucid Group, dat in het eerste financiële kwartaal bijna $800 miljoen verloor. “LCID” is nog steeds met ongeveer 50% gedaald ten opzichte van het hoogste punt van het jaar tot nu toe.

Lucid gaat batterijcomponenten leveren aan Aston Martin

Door de aangekondigde deal levert Lucid ook zijn batterijcomponenten aan Aston Martin, dat van plan is zijn eerste BEV (batterij-elektrische voertuigen) rond 2025 te introduceren.

Aandeelhouders van de Britse autofabrikant moeten nog stemmen over de langdurige samenwerking met Lucid. Volgens Lawrence Stroll – de uitvoerend voorzitter:

“Overeenkomst met Lucid is baanbrekend voor de toekomstige door elektrische voertuigen geleide groei van Aston Martin. We kozen voor Lucid, waarmee we toegang kregen tot de beste prestaties in de branche en de meest innovatieve technologie voor onze toekomstige BEV’s.“

Eerder deze maand maakte Lucid Group plannen bekend om $3,0 miljard op te halen via een aandelenemissie, zoals Invezz in dit artikel meldde. “AML” eindigde vandaag ook ongeveer 10% hoger in het nieuws.