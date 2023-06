Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

Cryptocurrencies doen het dit jaar beter dan aandelen en goud. Bitcoin brult terug en is dit jaar met meer dan 86% gestegen. De crypto presteert beter dan de Nasdaq 100 en de Dow Jones. De Nasdaq 100-index is met meer dan 30% gestegen, terwijl goud zijwaarts beweegt. Tegelijkertijd is de presale van AltSignals de afgelopen maanden met succes voortgezet.

Crypto verslaat aandelen

Bitcoin en andere cryptocurrencies hebben de afgelopen maanden een vuurdoop ondergaan. In mei vorig jaar crashte Terra en zijn ecosysteem, wat leidde tot miljarden dollars aan verliezen. In de nasleep crashten bedrijven als Celsius en Three Arrows Capital. Tegenwoordig zit de oprichter van Terra in de gevangenis en wordt hij geconfronteerd met tal van juridische uitdagingen.

In november stortte FTX, destijds gewaardeerd op meer dan $30 miljard, in, wat leidde tot enorme verliezen. Veel investeerders waren toen bang dat de crypto-industrie het niet zou overleven. Vandaag wacht Sam Bankman Fried op zijn proces in de Verenigde Staten. Deze week verloor hij een motie om zijn rechtszaak af te wijzen.

Deze maand stond de crypto-industrie voor een grote uitdaging toen de Securities and Exchange Commission (SEC) rechtszaken aanspande tegen Binance en Coinbase. Deze rechtszaken zullen waarschijnlijk grote gevolgen hebben voor de sector. Het is nog te vroeg om te voorspellen hoe de pakken zullen aflopen.

Ondanks dit alles lijkt het erop dat cryptocurrencies een sterk uithoudingsvermogen hebben getoond, zoals Jerome Powell vorige week verklaarde. Daarom is de kans groot dat de prijs van Bitcoin de komende weken zal blijven stijgen.

Zoals hieronder te zien is, zweeft Bitcoin dit jaar in de buurt van het hoogste niveau. Het heeft een bullish wimpelpatroon gevormd, wat een bullish teken is. De 25-daagse en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden hebben een bullish crossover-patroon gevormd. Daarom is de kans groot dat de munt binnenkort hoger zal exploderen, zoals ik in dit artikel voorspelde vorige week.

Verkoop van AltSignals-tokens gaat door

