VK’s crypto mijlpaal, stablecoin-wet, nu ondertekend

Het VK heeft crypto en stablecoins officieel erkend als gereguleerde activiteit nadat koning Charles instemde met de Financial Services and Markets Bill (FSMB) in wet.

Op 19 juni keurde het House of Lords – de hogere kamer van het Britse parlement – de FSMB goed, waarmee het wetsvoorstel een stap verwijderd was van wet worden. Die stap was de Royal Assent, een laatste fase van wetgeving in het VK, waar een wetsvoorstel dat in het parlement is aangenomen, officieel wordt ondertekend in een wet.

Andrew Griffith, minister van Economische Zaken van de Schatkist, merkte op:

“2023 blijkt een topjaar te worden voor de hervorming van onze financiële dienstverlening. Dit baanbrekende stuk wetgeving geeft ons controle over ons rulebook voor financiële diensten, zodat het Britse bedrijven en consumenten ondersteunt en groei stimuleert. Door oude EU-wetten in Brussel in te trekken, worden miljarden aan investeringen vrijgemaakt – geld dat innovatie kan ontsluiten en de economie kan laten groeien.”

Act geeft toezichthouders toezichtbevoegdheden

FSMB werd geïntroduceerd in juli 2022 en probeerde crypto onder het domein van gereguleerde financiële activiteiten te brengen. Het wetsvoorstel classificeert stablecoins ook als onderdeel van het betalingssysteem (lees hier meer).

Vandaag, donderdag 29 juni 2023, vervulde King Charles de procedurele plicht die de Financial Services and Markets Act 2023 tot leidende wet voor regelgevers maakt. De wet, die tijdens het debat belangrijke wijzigingen zoals deze bevatte, geeft regelgevers zoals de Financial Conduct Authority toezichthoudende bevoegdheden over crypto en stablecoins in het land.

Naast de FCA zullen UK Treasury, Bank of England en de Payments Systems Regulator de bevoegdheid hebben om belangrijke regelgevende richtlijnen voor de sector te formuleren en te handhaven.

De Britse schatkist, de Financial Conduct Authority, de Bank of England en de Payments Systems Regulator zullen binnenkort regels kunnen invoeren en handhaven om de sector te reguleren. Regels rond toezicht op crypto als gereguleerde activiteit worden binnen de komende 12 maanden verwacht.

De historische Britse cryptowet komt een maand nadat de EU formeel haar Markets in Crypto-Assets (MiCA) Act heeft aangenomen, die uitgebreide cryptoregulering biedt. De regeling gaat in 2024 in.