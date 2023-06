Investeerders kopen voor $1,04 miljoen AltSignals tokens, eerste presale fase snel uitverkocht

Md Motiur is een marktanalist bij Invezz die de Noord-Amerikaanse, Europese en Aziatische aandelenmarkten bestrijkt. Hij heeft 5 jaar… lees meer

De eerste presale fase van AltSignals ($ASI) nadert het einde, met 96,46% uitverkocht. Tot nu toe heeft deze fase $1,041 miljoen opgebracht, waarbij de prijs voor het token naar verwachting in de volgende fase met 25% zal stijgen. Sinds de opening van de presale heeft $ASI een enorme vraag getrokken, vanwege het potentieel om de inkomsten van investeerders te verhogen met zijn nieuwe platform voor handelsservices, mogelijk gemaakt door kunstmatige intelligentie.

Is AltSignals een goede investering?

Copy link to section

AltSignals is een succesvol handelsserviceplatform dat al bestaat sinds 2017. Het platform gebruikt de AltAlgo™-indicator om handelssignalen te genereren.

AltSignals heeft een vertrouwde community van handelaren opgebouwd, met meer dan 52.000 leden via het officiële Telegram-kanaal. AltSignals heeft meer dan 3.782 handelssignalen gegenereerd met een gemiddelde nauwkeurigheid van 64%. Op TrustPilot heeft het platform een beoordeling van 4,9/5 verdiend.

De robuuste reputatie van AltSignals maakt het een potentieel populair investeringsplatform. Beleggers verdienen aan een reeks signalen van gedekte aandelen, Binance Futures, forex en crypto. Het feit dat AltSignals al een vertrouwde community heeft, maakt het ideaal om te investeren in zijn nieuwe AI-project.

Hoe verandert AltSignals de handel met AI?

Copy link to section

Gezien de consistente groei wil AltSignals met grotere precisie signalen produceren voor meer financiële instrumenten. Het bedrijf heeft AI aangemerkt als de volgende iteratie van groei.

AltSignals maakt gebruik van AI om de handel radicaal te veranderen met behulp van inzichten uit machine learning, voorspellende modellen en sentimentele analyse. Deze iteratie is cruciaal omdat handelen met behulp van AI wordt erkend als een populaire manier om consistente en betere resultaten te behalen. Dat komt te midden van de groeiende toepassing van AI, met techreuzen als Microsoft en Google voorop.

In plaats van voorgangers te volgen, wil Altsignals dat de investeerders erbij betrokken worden. Dit heeft het team ertoe aangezet om een nieuw platform genaamd ActualizeAI te lanceren, waar investeerders kunnen deelnemen aan de besluitvorming en inspraak hebben in de handel. Leden zullen $ASI-tokens kopen om ActualizeAI-leden te worden.

Waarom investeren in ActualizeAI en $ASI?

Copy link to section

ActualizeAI zal AltSignals-handelsservice een AI-invalshoek geven. Een van de voordelen voor beleggers is dat ze kunnen genieten van hoogwaardige handelssignalen om hun inkomen te laten groeien. AltSignals is succesvol in de handelswereld, waardoor ActualizeAI een uitstekende basis heeft om te groeien.

ActualizeAI en $ASI stellen beleggers ook in staat om hun handelsvaardigheden te leren en te verbeteren. Er zijn handelstoernooien en competities waaraan leden deelnemen en $ASI-tokens winnen. Voor beginnende en ervaren investeerders kan het platform een ideale plek zijn om van andere professionals te leren en op de hoogte te blijven.

Niet alleen handelsgerelateerde inkomsten. $ASI geeft investeerders de kans om lid te worden van een AI-ledenclub. Dit is een enorme kans voor investeerders om feedback of ideeën over nieuwe producten te geven en elke week $ASI-tokens te verdienen. Er zijn ook exclusieve presale mogelijkheden voor investeerders waar ze $ASI verdienen.

Voorspelling $ASI voorafgaand aan tokenlijst

Copy link to section

Momenteel kost $ ASI $0,015 in de eerste fase van de presale. De verwachting is dat deze prijs in de andere fasen van de presale verder zal stijgen. Vroege investeerders kopen het token tegen een aantrekkelijke prijs.

Als we de huidige prijs gebruiken als basis voor onze voorspelling, geeft een prijsstijging van 10x $ASI een waardering van $0,15. Hoe is deze prijs mogelijk?

$ASI zal in het derde kwartaal van 2023 op Uniswap noteren en volgende noteringen zullen volgen. Door eerdere prijsacties stijgen tokens met meer dan 1.000% zodra ze op beurzen worden genoteerd. De prijsvoorspelling is dus niet alleen realistisch, maar ook zeer haalbaar, gezien de populariteit van AltSignals.

2024 kan echter te vroeg komen voor de prijsvoorspelling, aangezien $ASI begint op te vallen. Als zodanig is de prijsvoorspelling mogelijk in het eerste of tweede kwartaal van 2024, wanneer alle ontwikkelingsactiviteiten van ActualizeAI zullen hebben plaatsgevonden.