Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De prijs van Bitcoin Cash heeft het de afgelopen weken goed gedaan toen het overging naar de 14e grootste cryptocurrency ter wereld. Het steeg van het dieptepunt van vorige maand op $91,80 naar het hoogste punt van dit jaar op $328,26. Het steeg met meer dan 260% tussen het laagste en hoogste punt in juni.

BCH halving komt eraan

Copy link to section

Er waren drie belangrijke katalysatoren voor de prijs van Bitcoin Cash in juni. Ten eerste steeg de prijs toen verschillende financiële zwaargewichten zich aanmeldden voor een spot Exchange-Traded Fund (ETF) in de VS. Deze bedrijven omvatten bedrijven als Blackrock, Fidelity, Invesco en Cathie Wood’s Ark Invest.

Hoewel de ETF-applicaties voor Bitcoin waren, zijn analisten van mening dat BCH er ook van zou kunnen profiteren. Ten eerste, als het BTC-fonds wordt geaccepteerd, opent het de mogelijkheid van ETF-voorstellen voor andere proof-of-work-coins zoals BCH en Litecoin. Dat komt omdat de twee coins naar voren zijn gekomen als een vork van Bitcoin en niet als effecten zijn geclassificeerd.

Ten tweede is de prijs van Bitcoin Cash gestegen vanwege de aanstaande halving, die gepland staat voor december. Halving is een periode waarin blokbeloningen in een proof-of-work-netwerk met de helft worden verminderd. Het speelt een belangrijke rol bij het matigen van de voorraden. Historisch gezien hebben cryptocurrencies de neiging om te stijgen voorafgaand aan een halving.

Als gevolg hiervan verbeterden de belangrijkste Bitcoin Cash-statistieken in juni. De hashrate van Bitcoin Cash steeg in juni naar 3,77 EH/s, het hoogste niveau sinds mei 2021. De hashrate is een belangrijke maatstaf die de gezondheid van een netwerk meet. De mining moeilijkheidsgraad van Bitcoin is ook gestegen naar 476,54 G, het hoogste punt ooit. De mining moeilijkheidsgraad begon het jaar bij 203 G.

Ten derde steeg de prijs van BCH enorm vanwege de angst om iets te missen (FOMO) in de markt. Naarmate de prijs steeg, stapten meer investeerders in de munt om te voorkomen dat ze achterbleven.

Bitcoin Cash prijsvoorspelling

Copy link to section

BCH-grafiek door TradingView

De prijs van BCH maakte in juni een spectaculaire comeback toen de vraag naar de coin enorm steeg. Naarmate het steeg, slaagde het erin om boven het belangrijke weerstandsniveau van $164,40 uit te komen, het hoogste niveau in juli vorig jaar.

De prijs van Bitcoin Cash is boven de voortschrijdende gemiddelden van 50 en 100 dagen gestegen, wat positief is voor de munt. Het lijkt ook een bullish wimpelpatroon te vormen, wat meestal een bullish teken is.

Het is echter ook zwaar overbought geworden, met de Relative Strength Index (RSI) op 80. Daarom is de kans groot dat de munt de komende dagen een terugval zal krijgen, aangezien verkopers zich richten op het belangrijkste ondersteuningsniveau op $250, ongeveer 15% onder het huidige niveau.