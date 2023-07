Chancer voorspelling nu tokenverkoop aan kracht wint

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

Cryptocurrencies presteerden sterk in de eerste helft van het jaar, zelfs toen de sector te maken kreeg met aanzienlijke regelgevingsuitdagingen in de sector. Bitcoin steeg met meer dan 90% omdat het beter presteerde dan belangrijke activa zoals de S&P 500- en Nasdaq 100-indices. Tegelijkertijd heeft Chancer, een relatief nieuw project, de afgelopen weken meer dan $457.000 opgehaald.

Wat is Chancer?

Chancer is een nieuw bedrijf dat de markten voor sportweddenschappen en voorspelling probeert te verstoren. Het werd opgericht door Adam en Paul Kelbie, twee broers die een gat ontdekten in een van de snelst groeiende industrieën ter wereld.

Sportweddenschappen kennen een sterke groei in belangrijke landen zoals de Verenigde Staten, waar het aantal staten dat dit toestaat groeit. Er is ook een mogelijkheid dat de resterende staten het zullen legaliseren nadat ze de voordelen in de andere staten hebben gezien.

Chancer is een peer-to-peer gokbedrijf op maat met een extra laag live streaming. Het verschil tussen Chancer en andere bedrijven is dat het gebruikers in staat stelt hun eigen markten te creëren en hiervan te profiteren.

Een ander voordeel is dat Chancer zich heeft ingezet voor decentralisatie. Hoewel het netwerk in eerste instantie gecentraliseerd zal zijn, zullen de ontwikkelaars het omzetten naar een volledig gedecentraliseerd platform dat wordt aangedreven door het $CHANCER-token.

Er zijn verschillende evenementen die mensen kunnen creëren en weddenschappen kunnen plaatsen. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld een markt creëren voor een sportevenement, verkiezingen of zelfs economische gegevens zoals PMI’s en het werkloosheidspercentage. Het voordeel is dat iedereen de markt kan creëren, regels kan stellen en andere mensen kan uitnodigen om te wedden.

Stappenplan vooruit

De ontwikkelaars van Chancer hebben al veel werk verzet voor het ecosysteem. Zo hebben ze de token presale al gelanceerd, een Certik-audit uitgevoerd en zijn ze begonnen met het bouwen van het BETA-platform. De eerste fase van de tokenverkoop is zeer succesvol geweest, aangezien er in minder dan een maand bijna $500.000 is opgehaald.

De eerste kopers van $CHANCER krijgen het token tegen een gereduceerd tarief. Met $1.000 kunnen kopers bijvoorbeeld 100.000 $CHANCER-tokens krijgen. In de tweede fase, die naar verwachting binnenkort van start gaat, krijgen ze 90.909 $CHANCER-tokens. Tegen de tijd dat het de vijfde fase bereikt, levert hetzelfde aantal hen 71.428 tokens op.

De ontwikkelaars hebben veel werk te doen in het derde kwartaal. Ze zijn van plan het te lanceren in Uniswap en verschillende andere beurzen. Verder zijn ze van plan om het op andere gecentraliseerde uitwisselingen te vermelden, het BETA-platform te lanceren en het validator-node-programma te starten.

Is Chancer een goede investering?

Chancer komt in een stroomversnelling, wat een goede zaak is voor elke symbolische verkoop. Hoewel de verkoop nog maar een paar weken geleden van start is gegaan, heeft deze al duizenden kopers en houders aangetrokken. Dit betekent dat het token waarschijnlijk zal stijgen wanneer het in de komende maanden op belangrijke beurzen wordt genoteerd.

Bovendien biedt Chancer echte utility, aangezien het een enorme industrie verstoort die veel potentieel heeft. Daarom kun je hier deelnemen aan de Chancer-tokenverkoop . Je kunt de whitepaper hier lezen. De whitepaper geeft je meer informatie over het platform en de roadmap.

Er is echter een belangrijk voorbehoud. Ten eerste vormt dit artikel geen financieel advies. Verder kan investeren in tokenverkopen een risicovolle propositie zijn, aangezien tokenverkopen, in tegenstelling tot beursintroducties, onvoldoende openbaarmakingen bevatten. Daarom moet je bij de verkoop slechts een klein bedrag toewijzen.