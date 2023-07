Alle componenten van de Hang Seng-index dalen nu zorgen over Chinese groei aanhouden

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De Hang Seng-index kelderde donderdag met meer dan 3% als gevolg van aanhoudende zorgen over de Chinese economie en de Federal Reserve. De index, die de grootste blue-chipbedrijven in China en Hong Kong volgt, zakte terug naar H$18.562, het laagste punt sinds 1 juni.

Federal Reserve verhoogt

De Hang Seng-index en andere wereldwijde indices daalden bescheiden toen investeerders reageerden op de laatste Fed-notulen. Uit deze notulen bleek dat alle Fed-functionarissen van mening zijn dat de VS de komende maanden meer geleidelijke renteverhogingen nodig heeft.

De functionarissen zijn van mening dat de inflatie koppig hoog blijft ondanks de daling tot 4% in mei van dit jaar. De kerninflatie en de persoonlijke consumptie-index zijn daarentegen minder snel gedaald dan verwacht.

De acties van de Fed zijn belangrijk voor aandelen in Hongkong vanwege de koppeling aan de HKD-dollar. Als gevolg hiervan verhogen de monetaire ambtenaren van Hongkong altijd de rentetarieven wanneer de Fed dat doet en vice versa.

Ook daalde de Hang Seng-index vanwege de vertragende Chinese economie. Gegevens die deze week werden gepubliceerd, toonden aan dat de productie- en dienstensectoren zich langzamer herstelden dan verwacht. Zoals we in dit artikel schreven, zakte de PMI-index voor diensten in juni naar een dieptepunt in zes maanden.

Alle componenten van de Hang Seng-index stonden donderdag in het rood. De aandelenkoers van JD Health leidde de duik en daalde met meer dan 5,38%. Het werd gevolgd door Alibaba Health Information aandelen, die met meer dan 5,30% daalden. ENN Energy, Sands China, Budweiser en ANTA Sports-producten daalden ook met meer dan 4%.

Andere opmerkelijke Hang Seng-kiezers zoals Alibaba, HSBC, Baidu en Hang Seng Bank aandelen daalden donderdag met meer dan 3%.

Analyse Hang Seng-index

De Hang Seng-index kwam de afgelopen dagen onder grote druk te staan. Het is verplaatst naar het middelpunt van het dalende kanaal. Het zakte ook onder de 25-periode en 50-periode voortschrijdende gemiddelden en het cruciale ondersteuningsniveau op $18.794, het laagste punt op 26 juni.

De Hang Seng-index zal waarschijnlijk blijven dalen, aangezien verkopers zich richten op de onderkant van het dalende kanaal op $18.100. Deze weergave wordt ongeldig als de prijs boven het belangrijkste weerstandspunt van $18.795 stijgt.