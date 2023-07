Michael Wolf ziet ‘gebruikers niet overstappen van Twitter naar Threads’

Wajeeh is een nieuwsverslaggever bij Invezz die over de Europese, Aziatische en Noord-Amerikaanse aandelenmarkten verslag doet. Wajeeh heeft 5… lees meer

Meta Platforms Inc (NASDAQ: META) opende vanochtend in het groen na de lancering van “Threads” – een nieuwe app die hoopt Twitter te evenaren.

Is Threads echt de Twitter-killer?

De multinational wil onder Elon Musk een alternatief bieden aan gebruikers van Twitter die het niet helemaal naar hun zin hebben.

Maar Michael Wolf, de CEO van Activate, is ervan overtuigd dat het onwaarschijnlijk is dat de nieuwe app Twitter wezenlijk zal schaden. Hij legde uit waarom hij gisteravond in een interview bij CNBC zei:

“Ze moeten influencers overtuigen die 10% van het Twitter-gebruikersbestand uitmaken en 90% van alle tweets voor hun rekening nemen. Die mensen vertrekken niet zo snel. Ik zie dus geen gebruikers van Twitter naar Threads overstappen.“

Wolf verwacht dat “Threads” een sociaal platform zal zijn dat gewoon naast Twitter zal bestaan, aangezien de twee verschillende use-cases hebben.

Jim Cramer verwacht dat Twitter gaat verliezen

Aan de andere kant verwacht de beroemde investeerder Jim Cramer echter dat Threads Twitter een run voor zijn geld zal geven. Vanmorgen zei hij in “Squawk on the Street“:

Ik denk dat Twitter hier zal verliezen. Wat Twitter ook kan, Zuckerberg kan beter. Hij zit in de business om te winnen. Threads is gemakkelijk te gebruiken, het is vriendelijk en mensen zeggen aardige dingen.

Het is hier niets waard dat Threads al meer dan 15 miljoen aanmeldingen heeft binnen 12 uur na de lancering.

De op tekst gerichte app is beschikbaar in meer dan 100 landen, maar niet in de EU en Ierland, waar Meta Platforms vanwege regelgevingsoverwegingen besloot niet te lanceren. Meta aandelen zijn momenteel maar liefst 135% gestegen ten opzichte van het begin van het jaar.