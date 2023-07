Pas op voor naïeve extrapolatie van eerdere Bitcoin-cycli voor crypto prijsvoorspellingen

Dan is data-analist bij Invezz en combineert kwantitatieve vaardigheden en een macro-achtergrond om analyses te maken over een reeks… lees meer

Ik hou niet van de term “de volgende bullmarkt” als ik naar cryptocurrency-markten kijk. Hetzelfde geldt voor “cryptowinter” en, de ergste van allemaal, “als we naar eerdere cycli kijken”.

Crypto heeft in het verleden misschien gewelddadige ups en downs doorgemaakt en zal dat in de toekomst misschien ook doen, maar we moeten oppassen met algemene aannames dat eerdere cycli zich zullen herhalen. Neem bijvoorbeeld de onderstaande grafiek, die de huidige prijscyclus van Bitcoin (beginnend in 2021) op de cyclus van 2013-2017 en de cyclus van 2017-2021 legt. Populaire varianten van deze grafiek worden vaak gedeeld in de ruimte en er wordt naar verwezen als onvermijdelijke voortekenen van toekomstige prijsstijgingen.

Het is een verleidelijke grafiek, en een die tot de verbeelding spreekt van elke Bitcoin-houder die hem ziet. Het is gemakkelijk in te zien hoe een dergelijke analyse zo’n grip krijgt (zonder zelfs maar de toch al cult-achtige aanhang te noemen die veel crypto-garners hebben).

Er zijn echter een aantal in het oog springende problemen hiermee, en met elke andere vergelijking van deze aard. Voor alle duidelijkheid, ik denk niet dat Bitcoin nooit meer zo zal stijgen als in het verleden (ik denk namelijk van wel), en ik denk ook niet dat eerdere cycli helemaal niet relevant zijn, maar ik denk dat de voorspellingen en timingvoorspellingen die zijn afgeleid van deze eerdere cycli zijn vaak misleid, om drie prominente redenen.

Steekproefgrootte

Het meest fundamentele en vaak geschonden principe in alle statistieken is de fout in de steekproefomvang. Bitcoin is amper een minuut bezig geweest, het eerste blok dat in januari 2009 door de raadselachtige Satoshi Nakamoto werd gedolven, en de eerste uitwisseling kwam medio 2010 online. Zijn dertien jaar aan prijsgegevens echt genoeg om concrete conclusies uit te trekken?

Niet alleen dat, maar een groot deel van die dertien jaar kwam toen een groot deel van de financiële wereld geen idee had wat dit grappige internetgeld was, waardoor veel van zijn geschiedenis grotendeels irrelevant werd bij de beoordeling van het vandaag met betrekking tot het bouwen van modellen of het formuleren van voorspellingen rond toekomstige prijsbewegingen. Dit brengt ons bij faux-pas nummer twee…

Liquiditeit

De liquiditeit op de Bitcoin-markten is momenteel erg laag. En dat is momenteel, in 2023. Vijf jaar terug waren de markten nog dunner, toen Bitcoin een extreem niche-activum was, ver verwijderd van het reguliere stadium. De ontwikkeling van het activum van cultspeelgoed naar bonafide financieel activum is, zoals te verwachten, gepaard gegaan met een hele reeks infrastructuur: van beurzen tot beursgenoteerde mijnbouwbedrijven, tot trusts (en misschien binnenkort ETF’s), enzovoort. Met dit alles is er meer liquiditeit gekomen.

Het voelt daarom als een enorm bereik om concrete conclusies te trekken uit de prijsbewegingen van Bitcoin vóór ten minste 2017. De halveringscycli worden hier vaak als benchmarks genoemd, en hoewel de plotselinge vermindering van de vrijgave van nieuw aanbod ongetwijfeld een impact heeft op het aanbod- vraagrelatie en dus de prijs, dat geldt ook voor de andere kant van die vergelijking: vraag.

Ik heb gewoon moeite om te zien hoe de vroege dagen van de handelsgeschiedenis van Bitcoin veel relevantie hebben voor vandaag, jaren waarin meer dan 70% van de handel op één beurs plaatsvond (Mt Gox) en de prijs dagelijks hevig schommelde (niet dat dat nu niet meer gebeurt, zoals de volgende grafiek laat zien). Liquiditeit is een van de belangrijkste factoren bij het bepalen van de prijs van een activum, en de liquiditeit van Bitcoin is in zijn korte geschiedenis tot nu toe dramatisch veranderd.

Liquiditeit was een aantal jaren onbestaande. Kunnen we echt gewicht hechten aan prijsbewegingen uit een periode waarin één grote kooporder een enorme groene kaars zou kunnen opleveren, of een paar snelle verkopen de hele grafiek zouden kunnen vernietigen? Dat is precies wat er de eerste paar jaar van de handelsgeschiedenis van Bitcoin is gebeurd.

Het einde van de grootste bull runs in de geschiedenis

De laatste factor die volgens mij het meest over het hoofd wordt gezien bij het beoordelen van eerdere Bitcoin-cycli, is de volgende: Bitcoin heeft nog nooit eerder een bearmarkt meegemaakt in de bredere economie.

Bitcoin werd gelanceerd in januari 2009, in de nasleep van de Grote Financiële Crash. Een verwijzing naar reddingsoperaties voor banken is zelfs opgenomen in de code van het Genesis-blok dat is gedolven door Satoshi Nakamoto.

Twee maanden na deze lancering, en met Bitcoin die nog niet op een marktplaats wordt verhandeld, bereikte de aandelenmarkt het dieptepunt. Sindsdien, tot de piek vóór 2022, is de S&P 500 7x vermenigvuldigd en de Nasdaq 13x gestegen.

Dus werd Bitcoin gelanceerd in de perfecte marktomgeving: bijna precies op de bodem van de aandelenmarkt, voorafgaand aan een van de langste en meest explosieve bullmarkten in de geschiedenis, waar bijna elk activum onder de zon in waarde steeg.

Een van de belangrijkste onderliggende redenen voor dit alles waren natuurlijk de rentetarieven. De rente werd gedurende het grootste deel van deze periode in de buurt van nul gehouden, wat goedkoop geld en een vloedgolf van waarderende risicovolle activa mogelijk maakte. Bitcoin profiteerde met plezier van die golf te rijden.

En toen kwam 2022. Er ontstond een ongebreidelde inflatie als gevolg van agressief geld drukken, een once-in-a-lifetime pandemie, problemen met de toeleveringsketen en een oorlog in Europa die de energiemarkt verstikte. Centrale banken werden gedwongen de rente te verhogen, waarmee de partij nadrukkelijk werd beëindigd. Niet alleen dat, maar de cyclus van renteverhogingen was de snelste in de moderne geschiedenis, met tarieven die nu ten noorden van 5% liggen in de VS, waarbij de pauze vorige maand de eerste keer was dat de tarieven sinds maart 2022 niet meer waren verhoogd.

Vorig jaar was zodoende de eerste keer in de korte geschiedenis van Bitcoin dat het iets anders meemaakte dan een bruisende bullmarkt voor risicovolle activa. Het is momenteel ook voor het eerst getuige van het concept van een (materiële) rentevoet, met tarieven van bijna nul (of zelfs negatief) gedurende de rest van zijn jonge leven.

Dit contrasterende macroklimaat heeft zoveel voorspellende modellen voor Bitcoin ongeldig gemaakt, zoals verklaringen van een “supercyclus” of het stock-to-flow-model van Plan B (hoewel ik nog steeds geïntrigeerd ben door het laatste en geloof dat het interessante implicaties heeft, maar dat is voor een andere dag). En er moet gewoon rekening mee worden gehouden bij het putten uit eerdere cycli om toekomstige prijsbewegingen te voorspellen.

Conclusie

Het punt is dat wanneer we al deze factoren samenvoegen – de kleine steekproefomvang, de ommekeer in liquiditeit en de eerste high-interest / bear-marktomgeving van het leven van Bitcoin – het benadrukt hoeveel zorg er moet worden besteed aan het putten uit de prestaties van Bitcoin in het verleden met als doel toekomstige prijsactie te voorspellen.

Natuurlijk, er zijn interessante weetjes te nemen (en ik gebruik er verschillende in mijn analyse), maar dit is een troef die letterlijk is getransformeerd van een obscuur experiment in een verre uithoek van het internet tot een mainstream financiële troef. Tegelijkertijd is de wereldeconomie op een even dramatische manier omgeslagen, van de huiveringwekkende GFC tot de opmerkelijke bullmarkt tot de zwartste zwaan aller zwanen: de COVID-pandemie.

Voor de laatste keer zeg ik geen seconde dat Bitcoin niet meer zal stijgen, net als in het verleden. Maar om blindelings patronen uit vorige cycli te trekken zonder rekening te houden met alles wat sindsdien is gebeurd, en de omgeving waarin die patronen zich voordeden, voelt op zijn best misleidend.