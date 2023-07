Maakt Bitcoin zich los van de rest van de cryptomarkt?

Dan is data-analist bij Invezz en combineert kwantitatieve vaardigheden en een macro-achtergrond om analyses te maken over een reeks… lees meer

In de afgelopen jaren was het een eerlijke verklaring om te verklaren dat de meeste cryptocurrencies worden verhandeld als hefboomweddenschappen op Bitcoin. ‘S Werelds grootste cryptocurrency stijgt in waarde, altcoins stijgen iets meer. Bitcoin daalt, altcoins dalen iets meer. Wat generalisaties betreft, het is redelijk eerlijk.

Binnen dit overkoepelende patroon zijn er echter periodes geweest waarin deze relatie afweek van de norm. Een van die tijden is nu, wanneer sommige van de onderliggende cijfers lijken te impliceren dat Bitcoin zich mogelijk loskoppelt van de rest van de markt.

Ten eerste is de meest voor de hand liggende manier om dit te onderzoeken het uitzetten van de correlatie tussen Bitcoin en de op een na grootste cryptocurrency, Ethereum. De onderstaande grafiek laat zien dat de normaliter zeer hoge correlatie in de afgelopen achttien maanden is gedaald tot het op een na zwakste punt – alleen achter september 2022, toen de Ethereum Merge werd uitgevoerd.

Niet alleen was de Ethereum Merge afgelopen september een Ethereum-specifiek evenement, maar de correlatie keerde vrijwel onmiddellijk weer terug naar normale niveaus. Als we deze gebeurtenis afwijzen, zou je helemaal terug moeten gaan naar 2021 om de correlatie tussen Bitcoin en Ethereum zo laag te zien als die momenteel is. Toegegeven, het is nog steeds niet bepaald “zwak”, met 0,7 – integendeel – maar het is niettemin opmerkelijk in de context van de historische relatie, waar het gemiddelde sinds begin 2022 een bijna perfecte 0,9 is.

De grafiek laat zien dat de correlatie rond april begint af te nemen. De volgende grafiek laat dit op een andere manier zien: het rendement sinds het begin van 2022 van Bitcoin en Ethereum. De twee activa bewegen min of meer in elkaars verlengde, maar rond april van dit jaar zie je een lichte divergentie ontstaan.

Overigens is de reden dat ik vanaf begin 2022 de steekproefruimte neem niet strikt voor een mooi rond getal. Dit was het moment waarop de aandelenmarkt een hoogtepunt bereikte en vertegenwoordigt een overgang naar een nieuw paradigma voor financiële markten. Terwijl de rentetarieven pas in maart 2022 begonnen te stijgen, liep de inflatie op, daalde het sentiment en was de bezorgdheid nabij – nog verergerd door Rusland dat Oekraïne binnenviel in februari en een energiecrisis veroorzaakte. Met andere woorden, het pandemische feest, ook wel up-only zero-interest-seizoen genoemd, was voorbij. Het vertegenwoordigt een structurele breuk in het macroklimaat en de financiële markten in het algemeen.

Bitcoin daalde, samen met andere risicovolle activa, terwijl de tarieven bleven stijgen. Maar nu vragen we ons af: bevinden we ons op een ander keerpunt voor Bitcoin? Waarom verzwakt de relatie van Bitcoin met Ethereum?

Is Bitcoin zijn eigen niche aan het uithakken?

Deze verzwakking van de relatie heeft eigenlijk meer te maken met Bitcoin dan met Ethereum. In de volgende grafiek zien we de veelgebruikte Bitcoin-dominantiegrafiek, die de marktkapitalisatie van Bitcoin uitzet tegen de marktkapitalisatie van de gehele cryptocurrency-sector.

De grafiek laat zien dat het vanaf begin 2023 sterk is gestegen, van 41% naar 51%. Dat betekent dat 51% van de totale crypto-marktkapitalisatie bestaat uit Bitcoin – het hoogste cijfer in twee jaar.

Wat interessant is, is dat van oudsher (als we die uitdrukking mogen gebruiken in een sector die amper tien jaar oud is), de dominantie van Bitcoin afneemt in tijden van stijgende cryptoprijzen. Over het algemeen stijgt Bitcoin verder, voordat geld in altcoins stroomt, waarbij de dominantieratio daalt. Dit keer gebeurt dat niet.

Nogmaals, waarom? Het antwoord kan liggen in regelgeving en het feit dat de markt Bitcoin steeds meer ziet als een troef die zijn eigen niche uitsnijdt. Voor veel cryptoheads (waaronder ikzelf) is dit al lang een punt van discussie. Als we naar de basis kijken, hebben Bitcoin en Ethereum eigenlijk niet zo veel gemeen, afgezien van het feit dat beide draaien op iets dat een blockchain wordt genoemd (en die twee blockchains zijn sinds de Merge in september 2022 totaal verschillend).

Maar mijn mening is overbodig. De letter van de wet is dat echter niet; Wat belangrijker is, het lijkt erop dat de Amerikaanse toezichthouders tot hetzelfde standpunt beginnen te komen. Zoals Brian Armstrong, CEO van Coinbase, klaagde nadat zijn beurs vorige maand met een rechtszaak was geslagen:

“We hebben deze informatie min of meer van de SEC gekregen dat eigenlijk alles behalve Bitcoin een beveiliging is. En we zeiden eigenlijk wel tegen onszelf, dat is niet ons begrip van de wet.“ Brian Armstrong, CEO van Coinbase

Coinbase kan klagen zoveel ze willen (en ze zullen hun dag in de rechtbank hebben), maar de realiteit voor de markt is dat dit gebeurt, of het nu eerlijk is of niet, en het kan van invloed zijn op hoe prijsactie voortaan in crypto beweegt. De SEC schetste zelfs formeel verschillende cryptocurrencies die formeel als effecten werden beschouwd, waaronder Solana, BNB en de native tokens voor Cardano en Polygon. Als we de correlatie tussen Bitcoin en een paar van deze activa als voorbeeld uitzetten, is de breuk duidelijk in juni, aangezien de markt uitverkoopt als reactie op de bevestiging van de effecten.

Dit is natuurlijk een sterkere uitverkoop en een grotere dip in correlatie dan wat we hierboven zagen met Ether. De op één na grootste cryptovaluta ter wereld lijkt in een grijs gebied te opereren, wat misschien verklaart waarom de uitverkoop niet zo groot is geweest als bijvoorbeeld ADA en SOL, maar ook waarom het geen gelijke tred houdt met Bitcoin.

Spot ETF-toepassingen schetsen een helderder beeld voor Bitcoin

Dan is er nog het geval van spot-ETF-aanvragen, afkomstig van een handvol van de grootste vermogensbeheerders ter wereld. Dit zijn Bitcoin ETF’s – geen Ethereum of crypto ETF’s. Hoewel goedkeuring een zegen zou zijn voor de cryptosector in het algemeen, omdat het deuren zou kunnen openen voor soortgelijke voertuigen voor andere activa op de weg, zijn de vele hindernissen die Bitcoin heeft moeten ontwijken om zelfs maar in de ETF-discussie te blijven, talrijk. Er is nog steeds geen garantie dat deze ETF’s worden goedgekeurd – zeker, andere activa lijken ver weg. Het gelijktijdige beveiligingsgestuurde optreden van de SEC en de vele Bitcoin ETF-applicaties drijven dus een wig tussen Bitcoin en andere crypto’s.

De belangrijkste vraag is of dit allemaal weer normaal wordt als de furore eenmaal is bedaard. Het lijdt geen twijfel dat de relatie hier nog steeds sterk is en Bitcoin blijft de markt leiden. Maar er kan ook reden zijn om aan te nemen dat er een structurele breuk is geweest en dat de vorige hand-holding-relatie in de toekomst niet zo strak zal zijn.

Crypto heeft het de laatste tijd zwaar gehad. De schandalen van 2022 waren talrijk – Terra, Celsius, FTX, om er maar een paar te noemen – en de kapitaalvlucht was verbazingwekkend, aangezien (om welke reden dan ook) investeerders hebben gekozen voor T-bills die 5% betalen, hebben de voorkeur boven gecentraliseerde cryptobedrijven die -100 betalen % (met de hoop op -90% na jarenlange faillissementsprocedures).

Hoewel Bitcoin ook enorm is gekwetst door de pijn van 2022, kan het door zijn first-mover-voordeel en gebrek aan tegenpartijrisico voorkomen dat het in de ogen van trade-fi-investeerders door hetzelfde vuile penseel wordt gezogen. Altcoins zijn op dit moment absoluut niet in zwang en de reputatie van de niet-Bitcoin-cryptosector is enorm aangetast in de ogen van institutioneel kapitaal.

De grote ontkoppeling van Bitcoin, waarbij Bitcoin zijn correlatie met risicoactiva zou verbreken en in plaats daarvan de status zou claimen van een niet-gecorreleerde waardeopslag, lijkt nog ver weg. Maar een mindere vorm van ontkoppeling, waarbij het zich scheidt van andere crypto’s, is misschien niet zo ver weg als eerder werd gedacht.

Nogmaals, de cijfers zouden onmiddellijk weer normaal kunnen worden. Misschien is het slechts een hint van wat er op een bepaald moment op de weg kan komen. Maar hoe dan ook, het is een van de meest cruciale en intrigerende trends om in de gaten te houden binnen de crypto-ruimte, zelfs als deze aflevering alleen maar rook en spiegels blijkt te zijn.