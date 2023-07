COMP prijs stijgt, Compound DeFi TVL zakt naar dieptepunten van 2021

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

Compound, een DeFi-zwaargewicht, heeft het de afgelopen weken goed gedaan, zelfs toen de totale waarde vergrendeld (TVL) in zijn ecosysteem daalde. COMP handelde maandag op $60, fors hoger dan het dieptepunt van vorige maand op $23,65.

DeFi-volume daalt

Compound is een van de grootste Ethereum DeFi- protocollen ter wereld. Het heeft een TVL van meer dan $3 miljard, waarmee het de achtste grootste speler ter wereld is. Het is het op een na grootste uitleennetwerk na AAVE.

COMP, het native token, is ook populair bij investeerders. Het heeft een marktkapitalisatie van meer dan $463 miljoen, waarmee het de 83e grootste cryptocurrency in de branche is.

Het COMP-token is de afgelopen weken gestegen. Na een versoepeling vorige week herstelde COMP zich scherp tijdens het weekend toen het volume steeg. Gegevens verzameld door CoinMarketCap laten zien dat het volume de afgelopen 24 uur is gestegen tot $136 miljoen, een stijging van 221%. Het volume tot marktkapitalisatie bedraagt 29,62%.

Deze prestatie vond plaats ondanks dat de waarde die in het ecosysteem is vergrendeld, daalde. Uit gegevens van DeFi Llama blijkt dat de TVL de afgelopen 30 dagen met 21% is gestegen in dollars. Deze dollarstijging is vooral te danken aan de sterke prestaties van cryptocurrencies.

De TVL is daarentegen gestaag gedaald in ETH-termen. Het is gedaald tot 1,76 miljoen ETH, het laagste niveau sinds maart 2021. Op het hoogtepunt had Compound meer dan 4,6 miljoen ETH opgesloten in zijn ecosysteem.

Verdere gegevens laten zien dat de vergoedingen van Compound de laatste tijd redelijk stabiel zijn. Ze gemiddeld minder dan 50 ETH per dag, een daling van meer dan 1k ETH tijdens de piek.

Compound prijsvoorspelling

De dagelijkse grafiek laat zien dat de prijs van COMP de afgelopen weken een bullish trend heeft gemaakt. Na een piek van $71,12 in juni, is het token iets gedaald tot de huidige $60. Het blijft boven de 25-daagse en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden en een paar punten onder het belangrijke weerstandspunt van $63,35.

Hoewel de fundamenten van Compound niet geweldig zijn, suggereren technische gegevens dat het token de komende dagen zou kunnen blijven stijgen. Dit beeld wordt bevestigd als het boven het belangrijkste weerstandsniveau van $63,35 komt. Een daling onder de steun van $51,57 maakt de bullish weergave ongeldig.