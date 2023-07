Ethereum prijsvoorspelling: wig vormt voorsprong op Amerikaanse inflatiegegevens

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De prijs van Ethereum bewoog de afgelopen weken zijwaarts, terwijl handelaren de recente rally beoordelen in afwachting van een katalysator. ETH handelde woensdagochtend tegen $1.880, waar het de afgelopen dagen ook handelde. Deze prijs ligt zo’n 5% onder het hoogste punt van dit jaar.

Inflatiecijfers VS in het verschiet

Ethereum en andere cryptocurrencies bevinden zich in een consolidatiefase. Bitcoin is de afgelopen dagen iets boven de $30.000 gebleven. Deze consolidatie is vooral omdat er geen groot nieuws in de branche is geweest.

Het meest recente cryptonieuws ging over de ETF-aanvragen van bedrijven als Blackrock, Invesco en Ark Invest. In tegenstelling tot de vorige voorstellen bevatten deze voorstellen een toezichtsclausule, die marktmanipulatie zal helpen voorkomen.

Een succesvolle spot Bitcoin ETF-applicatie zal goed zijn voor Ethereum, de op een na grootste cryptocurrency ter wereld. Ten eerste denken analisten dat deze bedrijven ook een spot ETH ETF zullen aanvragen.

De volgende belangrijke katalysator die Ethereum en andere cryptocurrencies zou kunnen verplaatsen, zijn de aankomende Amerikaanse consumenteninflatiegegevens. Zoals ik in dit artikel schreef, geloven de meeste analisten dat de Amerikaanse inflatie in juni is afgenomen.

Economen gepolst door Reuters verwachten dat de inflatie op jaarbasis is gedaald van 4,1% in mei naar 3% in juni. Als ze gelijk krijgen, is dat het laagste inflatiecijfer in maanden. Het betekent ook dat de inflatie op schema ligt om de komende maanden de 2% te bereiken.

Hoewel het inflatiecijfer van woensdag belangrijk is, zal het geen grote invloed hebben op Ethereum en andere cryptocurrencies. Dat komt omdat het aantal geen invloed heeft op de volgende beslissing van de Fed. De meeste economen verwachten dat de Fed in juli een renteverhoging van 0,25% zal doorvoeren, aangezien de kerninflatie nog steeds boven de doelstelling van 2% ligt.

Ethereum prijsvoorspelling

ETH-grafiek door TradingView

De 4H-grafiek laat zien dat de prijs van ETH de afgelopen dagen is gestegen. Het is gestegen van het dieptepunt van vorige week van $1.825 naar $1.880. Het consolideert op de 25-periode en 50-periode exponentiële voortschrijdende gemiddelden.

Ethereum blijft lager dan het belangrijke weerstandsniveau van $1.928 (hoogtepunt van 28 mei). Meest recent heeft het iets gevormd dat lijkt op een stijgend wigpatroon, wat meestal een bearish teken is. Ook heeft de munt een hoofd-schouderpatroon gecreëerd.

Daarom is de kans groot dat de prijs van Ethereum de komende dagen een bearish uitbraak zal hebben. Als dit gebeurt, is het volgende niveau om in de gaten te houden $1.800.