VS inflatiecijfers vandaag: Janet Mui blijft ‘voorzichtig’ over S&P 500

De S&P 500 opende vanmorgen nadat het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics zei dat de inflatie in juni verder vertraagde.

Pro deelt haar visie op de S&P 500-index

Vergeleken met een jaar geleden stegen de consumentenprijzen vorige maand met 3,0% ten opzichte van schattingen van de Dow Jones voor een stijging van 3,1%.

Toch blijft Janet Mui, hoofd marktanalyse bij RBC Brewin Dolphin, voorzichtig met de benchmarkindex. Op CNBC’s “Worldwide Exchange” zei ze vandaag:

De Year-to-date rally was behoorlijk sterk. Je hebt een vrij perfecte economische situatie nodig, wat een zachte landing is, een inflatie die daalt tot 2,0% en de Fed de rente verlaagt. Dat is vrij onwaarschijnlijk.

Mui is ervan overtuigd dat de Amerikaanse economie in de eerste helft van 2024 in een recessie zal afglijden. Op het moment van schrijven staat de aandelenmarkt ruim 17% hoger dan begin dit jaar.

Waarom is Mui anders voorzichtig met Amerikaanse aandelen?

Voor de maand stegen de consumentenprijzen in juni met 0,2%, tegenover de verwachte 0,3%.

De kerninflatie exclusief voeding en energie steeg met 4,8% voor het jaar en met 0,2% voor de maand – beide beter dan economen hadden verwacht. Mui voegde vandaag echter toe op CNBC:

De rentecurve is sterk omgekeerd. We denken dat de risico-opbrengstverhouding van toenemende aandelen in dit stadium verleidelijk is om een rally na te jagen, maar we denken dat het op dit moment niet de moeite waard is.

In juni sloeg de Amerikaanse Federal Reserve een renteverhoging over (lees hier meer) na tien keer achter elkaar te hebben verhoogd. De volgende beleidsvergadering staat gepland voor de laatste week van deze maand.