Wipro kondigt investering van $1 miljard in AI aan

Wipro Limited is de laatste multinational die groeimogelijkheden in de gaten houdt via de steeds dominantere kunstmatige intelligentie (AI)-ruimte.

Op 12 juli kondigde de in India gevestigde leverancier van informatietechnologiediensten een meerjarenplan aan waarin het tot 1 miljard dollar in AI zal investeren. De driejarige investering van een miljard dollar is gericht op het benutten van groeimogelijkheden op het gebied van AI, data en analyse, aldus het bedrijf in een persbericht op woensdag.

In de investeringsinspanning moeten ook initiatieven worden opgenomen die gericht zijn op R&D, het verbeteren van de FullStride Cloud en het creëren van nieuwe adviesmogelijkheden om de aanpassing van de klant aan de veranderende wereld van AI te stimuleren.

Wipro ai360

Naast de investering van $1 miljard lanceerde Wipro een AI-first innovatie-ecosysteem genaamd Wipro ai360. Volgens het bedrijf zal Wipro ai360 de sleutel zijn tot plannen om AI te integreren in elke oplossing, platform en tool die beschikbaar is voor klanten.

Wipro ai360 en de nieuwe investering kunnen ervoor zorgen dat de IT-gigant nieuwe waarde en productiviteit ontketent. Deze zullen mogelijk zijn met de toepassing van AI-tools, merkte het bedrijf op in het persbericht.

Thierry Delaporte, CEO van Wipro, zei over de investering:

“Kunstmatige intelligentie is een snel evoluerend veld. Vooral met de opkomst van generatieve AI verwachten we een fundamentele verschuiving in de toekomst, voor alle sectoren. Nieuwe bedrijfsmodellen, nieuwe manieren van werken en ook nieuwe uitdagingen. Dit is precies waarom het ai360-ecosysteem van Wipro verantwoorde AI-activiteiten centraal stelt in al ons AI-werk. Het is bedoeld om onze talentenpool te versterken en alomtegenwoordig te zijn in al onze activiteiten en processen, evenals onze oplossingen voor klanten. We zijn klaar voor de AI-gedreven toekomst!”

Het bedrijf is van plan al zijn 250.000 medewerkers op te leiden in AI, wat naar verwachting in de komende 12 maanden zal gebeuren.

De weddenschap van Wipro komt te midden van een bredere acceptatie over de hele wereld, met grote technische spelers die het AI-spel verdubbelen na de release van ChatGPT. De AI-chatbot van OpenAI, een startup gesteund door Microsoft, heeft geleid tot een soort goudkoorts in de sector, met Google als een van de wereldwijde techreuzen die een deel van de groeiende markt in de gaten houden.