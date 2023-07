Exxon koopt Denbury voor 4,9 miljard dollar: CEO Woods legt uit waarom

Wajeeh is een nieuwsverslaggever bij Invezz die over de Europese, Aziatische en Noord-Amerikaanse aandelenmarkten verslag doet. Wajeeh heeft 5… lees meer

De aandelen van Denbury Inc (NYSE: DEN) daalden vandaag, nadat Exxon Mobil Corp (NYSE: XOM) liet weten dat het het koolstof afvangbedrijf zal kopen voor $4,9 miljard.

Wat levert Exxon Mobil op?

Copy link to section

De all-stock deal waardeert elk aandeel van het in New York genoteerde bedrijf op $89,45 – ongeveer een premie van 2,0% ten opzichte van de eerdere afsluiting.

Exxon doet de overname om het grootste koolstofdioxidepijpleidingnetwerk in de Verenigde Staten in handen te krijgen. In een gesprek met CNBC vanmorgen zei CEO Darren Woods:

Deze pijplijn stelt ons in staat om dat bedrijf [koolstofarme oplossingen] te versnellen en te laten groeien, tegen lagere kosten, veel sneller, met zeer grote kansen om de uitstoot verder te verminderen.

Het beursnieuws komt een paar weken voordat Exxon Mobil zijn financiële resultaten over het tweede kwartaal zal rapporteren. Op het moment van schrijven is de voorraad dit jaar ongeveer vlak.

Wat zijn andere voordelen van de deal?

Copy link to section

Exxon verwacht dat de aangekondigde overeenkomst voor het einde van 2023 wordt afgerond. De fusie zou de uitstoot met meer dan 100 miljoen ton per jaar kunnen verminderen, volgens het persbericht. Volgens CEO Woods:

Dat zijn veel emissies die worden afgezonderd. Dat zou in feite de grootste stap in de vermindering van de CO2-uitstoot zijn die we waar ook ter wereld hebben gezien.

Merk op dat de transactie ook enkele olie- en aardgasactiva van Denbury omvat. De deal die elk aandeel van Denbury zal vervangen door 0,84 aandelen van Exxon Mobil moet nog door de regelgevende instanties worden goedgekeurd.

De raden van bestuur van beide bedrijven hebben echter al groen licht gegeven voor de fusie.