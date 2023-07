Ripple Labs wint SEC-zaak, rechter oordeelt dat XRP geen beveiliging is

Charles is een verslaggever voor Invezz. Hij heeft een diploma in mechatronica, maar was geïntrigeerd door de fascinerende wereld… lees meer

Op 13 juli oordeelde rechter Analisa Torres van het district Southern New York van de Amerikaanse rechtbank in het voordeel van Ripple Labs in de zaak tegen de Amerikaanse Securities and Exchanges Commission (SEC). De zaak is aan de gang sinds 2020, toen de SEC Ripple Labs aanklaagde voor het uitgeven van wat de toezichthouder een niet-gereguleerde beveiliging noemde.

De rechter heeft geoordeeld dat de Ripple (XRP) token geen beveiliging is.

Grote overwinning voor het XRP-token en de hele crypto-industrie

De SEC-rechtszaak beweerde dat XRP een beveiliging was en dus aanvullende regelgeving vereiste, en het probeerde Ripple te dwingen te stoppen met de verkoop van zijn XRP-token.

Echter, volgens de uitspraak van de rechtbank:

“De motie van gedaagden voor een kort geding wordt TOEGESTAAN met betrekking tot de programmatische verkoop, de andere distributies en de verkoop van Larsen en Garlinghouse, en geweigerd met betrekking tot de institutionele verkoop.”

De uitspraak is niet alleen een overwinning voor het XRP-token, maar voor de hele cryptocurrency-markt, die in het recente verleden werd geplaagd door Amerikaanse toezichthouders. Vandaag werd Celsius aangeklaagd door de SEC en kreeg het ook een boete van $4,7 miljard. Binance en Coinbase worden ook door de SEC aangeklaagd voor het verkopen van wat de toezichthouder niet-geregistreerde effecten noemt.

Ripple (XRP) prijs

Naast XRP, dat met 30% steeg nadat het nieuws van de overwinning bekend werd, staat de hele cryptomarkt in vuur en vlam met Bitcoin (BTC) en Ethereum (ETH) die met respectievelijk 1,46% en 4,04% stijgen.

XRP prijsgrafiek. Bron: Coinmarketcap

De wereldwijde crypto-marktkapitalisatie is net na de uitspraak ook met 2,76% gestegen tot $1,22 biljoen. De effecten van de uitspraak zullen naar verwachting de komende dagen voelbaar zijn binnen de gehele cryptomarkt, aangezien het hoop geeft dat de rechtszaken tegen andere crypto-entiteiten voor soortgelijke aanklachten kunnen worden gewonnen.