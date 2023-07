Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De Chinese renminbi kwam donderdag onder grote druk te staan nadat China extreem zwakke handelscijfers publiceerde. De wisselkoers van het paar USD/CNH steeg licht naar 7,18, hoger dan het dieptepunt van deze week op 7,16. In totaal is het paar dit jaar met meer dan 1,58% gedaald ten opzichte van het hoogste punt.

Handel in China daalt

Economische gegevens uit China vertonen tekenen van extreme zwakte. Eerder deze week onthulden gegevens van het statistiekbureau van het land dat de totale inflatie in juni met 0% steeg, de laagste stijging in maanden. Er bestaat nu het risico dat China de komende maanden te maken krijgt met deflatie.

Ook de nauwlettend in de gaten gehouden handelscijfers bleven achter bij de verwachtingen. Volgens het statistiekbureau zakte de export van het land in juli met 12,4% en daalde de import met 6,8%. Deze cijfers waren zwakker dan die van de voorgaande maand. Het handelsoverschot van China steeg van 65 miljard dollar in mei naar 70 miljard dollar in juni, doordat de invoer afnam.

Daarom is de kans groot dat het herstel van de Chinese economie slechter zal zijn dan verwacht. Zoals ik in dit artikel schreef, heeft Beijing dit jaar een doelstelling van 5% BBP-groei gesteld. Tegelijkertijd hebben analisten van bedrijven als Goldman Sachs, HSBC en JP Morgan onlangs hun schattingen naar beneden bijgesteld.

Andere indicatoren wijzen op meer Chinese zwakte. Zo zijn de belangrijkste grondstoffenprijzen de afgelopen maanden zijwaarts bewogen. Ruwe Brent-olie zit onder de $80, terwijl koper dit jaar onder druk blijft staan.

De vertraging in China heeft ook gevolgen voor andere landen. De kosten voor zeescheepvaart vanuit China zijn gedaald, wat de inflatie in landen als de Verenigde Staten beïnvloedt. Uit woensdag gepubliceerde gegevens blijkt dat de inflatie in de VS in juni is gedaald tot 3%.

De impact van de groeivertraging in China is dat Peking dit jaar gedwongen zou kunnen worden om meer stimuleringsmaatregelen door te voeren. Het is onduidelijk hoe zo’n stimulans eruit gaat zien.

Technische analyse USD/CNH

De wisselkoers van USD/CNH heeft de afgelopen maanden een sterke bullish trend vertoond. Door de rally steeg de koers naar een hoogtepunt van 7.2898 vorige week. Het paar heeft zich onlangs teruggetrokken en is gedaald naar 7,17. Deze daling zette door na de bemoedigende Amerikaanse inflatiecijfers.

Op de daily chart bevindt het pair zich nog steeds boven het 50-daags voortschrijdend gemiddelde. De Relative Strength Index (RSI) is gedaald van 75 naar onder de 50, terwijl de Stochastic Oscillator is gezakt naar het oververkochte niveau.

Daarom zal de wisselkoers van USD naar CNH waarschijnlijk de bullish trend hervatten en het belangrijke weerstandsniveau opnieuw testen op 7,376.