Litecoin prijsvoorspelling nu Amerikaanse dollarindex (DXY) onder $100 zakt

De prijs van Litecoin steeg vrijdag licht toen de stemming op de cryptomarkt verbeterde en de Amerikaanse dollarindex (DXY) voor het eerst sinds 2022 onder de $100 zakte. LTC handelde tegen $100, een paar punten hoger dan $91,75, het dieptepunt van deze week.

Amerikaanse dollarindex daalt

Litecoin en andere cryptocurrencies hebben deze week twee belangrijke katalysatoren gehad. Ten eerste publiceerde de VS zwakke cijfers over de consumenteninflatie. Zoals we in dit artikel schreven, daalde de totale consumenteninflatie in juni tot 3,0%, het laagste niveau sinds maart 2021.

Ik denk dat de inflatie de komende maanden zal blijven dalen en later dit jaar de Fed-doelstelling van 2,0% zal halen. De implicatie van deze trend is dat de Fed een beetje ruimte heeft voor meer renteverhogingen. Ik verwacht dat het deze maand met 0,25% zal stijgen, gevolgd door een langdurige pauze.

Ook de financiële markt gelooft dit, waarbij de angst- en hebzuchtindex op weg is naar de extreme hebzuchtzone van 80. Tegelijkertijd is de Amerikaanse dollarindex onder het belangrijke steunniveau van $100 gezakt.

De dollar is gecrasht doordat beleggers een groter verschil tussen de Fed en andere Europese centrale banken verwachten. Een zwakkere dollar en een minder agressieve Federal Reserve zijn meestal goed voor cryptocurrencies zoals Litecoin en Bitcoin Cash.

Het andere belangrijke Litecoin-nieuws was de overwinning van Ripple Labs tegen de Securities and Exchange Commission (SEC). In haar uitspraak zei de rechter dat XRP geen beveiliging was, ook al oordeelde ze dat leidinggevenden van Ripple Labs de wet overtreden.

De implicatie van deze uitkomst is dat meer institutionele beleggers cryptocurrencies zouden kunnen omarmen. Als dit gebeurt, kan Litecoin een grote begunstigde zijn.

Laten we vooruit kijken. Litecoin zet zich schrap voor het komende halveringsevenement dat de blokbeloningen zal verminderen. De meeste cryptocurrencies hebben de neiging zich te verzamelen voorafgaand aan een halvering.

Litecoin prijsvoorspelling

Als we naar de dagelijkse grafiek kijken, zien we dat de prijs van LTC de afgelopen dagen licht is gestegen. In deze periode heeft de munt het belangrijke weerstandsniveau opnieuw getest op $103,34, het hoogste niveau op 18 april en 13 februari.

Litecoin blijft boven de 50-daagse en 25-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden. Het lijkt ook bezig te zijn met het opnieuw testen van het hoogste punt van deze maand van $115,85. De Relative Strength Index (RSI) is iets boven het neutrale punt op 50 gekomen. Daarom zijn de vooruitzichten voor de LTC-munt bullish, met het volgende niveau om in de gaten te houden op $115,8.