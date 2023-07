Ark Invest liquideert Coinbase aandelen, koopt Robinhood & Meta aandelen

Charles is een verslaggever voor Invezz. Hij heeft een diploma in mechatronica, maar was geïntrigeerd door de fascinerende wereld… lees meer

Ark Invest, het investeringsbeheerbedrijf van Cathie Wood, heeft een deel van de belangen in Coinbase verkocht nu de aandelenkoers het hoogste punt in 52 weken nadert. Ark Invest verkocht deze week twee keer een deel van het aandelenbezit in Coinbase voor miljoenen dollars nadat het deze tijdens de bearmarkt had gekocht. Het ging toen door met het kopen van aandelen van Robinhood en Meta.

Uit transactiegegevens blijkt dat de Ark Invest-fondsen van Cathie Wood op 14 juli 478.356 aandelen hebben verkocht voor een totaalbedrag van $53 miljoen, toen Coinbase (NASDAQ: COIN) een nieuw jaarlijks hoogtepunt bereikte van $114,43. Met $114,43 was de prijs van COIN 33% gestegen ten opzichte van het vorige dieptepunt deze week en 213% ten opzichte van het jaarlijkse dieptepunt.

Cathie Wood’s Coinbase aandelen liquidatie

Copy link to section

De vlaggenschipfondsen van Cathie Wood, ARK Innovation ETF (ARKK), ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) en ARK Fintech Innovation ETF (ARKF), verkochten respectievelijk 263.247 COIN-aandelen, 93.227 COIN-aandelen en 35.666 COIN-aandelen.

Eerder, op 11 juli, verkocht ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) 160.887 Coinbase-aandelen (ter waarde van $12 miljoen), terwijl ARK Innovation ETF (ARKK) 135.152 Coinbase aandelen verkocht.

De recente liquidatie van Coinbase door de fondsen van Cathie Wood volgde op de uitspraak in de Ripple-zaak die ervoor zorgde dat Coinbase en andere aandelen met een cryptofocus toenamen. De prijs van het aandeel COIN daalde vrijdag echter tot $105,31.

Copy link to section

Cathie Wood begon Meta aandelen te kopen toen Meta Platforms de lancering aankondigde van “Threads”, een sociale netwerksite vergelijkbaar met Twitter die sindsdien meer dan 100 miljoen gebruikers heeft getrokken.

Na een deel van haar investering in Coinbase te hebben afgelost, investeerden Cathie Wood’s Ark Invest-fondsen op vrijdag in Meta Platforms Inc. (NASDAQ:FB) en Robinhood Markets Inc. (NASDAQ:HOOD) op vrijdag.

De ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) verwierf 111.843 aandelen van Robinhood, terwijl de ARK Innovation ETF (ARKK) 69.793 aandelen van META kocht. ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) bezit ook 12.559 META-aandelen en 169.116 Robinhood aandelen.