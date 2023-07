Wajeeh is een nieuwsverslaggever bij Invezz die over de Europese, Aziatische en Noord-Amerikaanse aandelenmarkten verslag doet. Wajeeh heeft 5… lees meer

Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT) bereikte vanochtend een nieuw hoogtepunt nadat het een prijskaartje had geplakt op Copilot – een “Generative AI”-assistent voor Microsoft 365.

Copilot zou de omzet van Microsoft een boost kunnen geven

Copy link to section

Voor een extra $30 per maand kunnen klanten nu profiteren van kunstmatige intelligentie voor een aantal tools, waaronder Excel, Teams en Word.

Het is gebaseerd op bedrijfsgegevens in Microsoft Graph: alle e-mails, agenda’s, chats, documenten en meer.

Copilot wordt momenteel getest met 600 zakelijke klanten, waaronder General Motors. De tijdlijn voor een openbare uitrol moet nog worden onthuld.

Eveneens op dinsdag heeft Microsoft de mogelijkheid voor “visueel zoeken” toegevoegd aan zijn door AI aangedreven Bing Chat. Onder verwijzing naar de voortdurende focus op kunstmatige intelligentie, verhoogde Brad Sills, analist van de Bank of America, vandaag zijn prijsdoel voor de technische kolos tot $405 – een stijging van nog eens 13% vanaf nu.

Het keurmerk van giganten als Microsoft spreekt boekdelen over de toekomst van AI – en aanhoudende groei in deze subsector van technologie zal waarschijnlijk ook de opkomende platforms zoals AltSignals helpen.

AltSignals is een door AI aangedreven handelssignaalservice

Copy link to section

AltSignals is in wezen een handelssignaalservice die zich inzet om u als belegger te helpen betere beslissingen te nemen.

Het innovatieve handelsalgoritme, “AltAlgo” genaamd, is erin geslaagd een community op te bouwen van bijna 55.000 handelaren op Telegram, waarvan er meer dan 1.400 VIP-leden zijn.

AltSignals is nu van plan een nieuwe vlaggenschipservice te lanceren, genaamd ActualizeAI. Zoals de naam al doet vermoeden, is de aankomende handelstool gericht op het integreren van kunstmatige intelligentie om de nauwkeurigheid van signalen verder te verbeteren en bijgevolg de winst voor beleggers te maximaliseren.

Het belangrijkste is dat ActualizeAI wordt aangedreven door $ASI – een eigen native token dat momenteel verkrijgbaar is in de presale.

Het native $ASI-token van AltSignals heeft $1,2 miljoen opgehaald

Copy link to section

AltSignals wil uiteindelijk een volledig gedecentraliseerd platform worden en de community een grotere rol laten spelen bij het nemen van beslissingen en het plannen van zijn toekomstige richting.

Als je het $ASI-token bezit, kunt je bovengenoemde rechten gebruiken. Bovendien kan het native token ook in prijs stijgen op basis van vraag en aanbod, waardoor het meer op een investering lijkt.

Goed nieuws is dat fase 2 van de presale tot nu toe bijna $1,2 miljoen heeft opgebracht, wat aangeeft dat de vraag groot is.

Het $ASI-token is momenteel geprijsd op $0,018 en zal naar verwachting $0,022 waard zijn aan het einde van de lopende presale, waarna het live zal gaan op belangrijke crypto-uitwisselingen die doorgaans de prijs van een crypto-token verder verhogen.

$ASI zou kunnen profiteren van crypto- en AI-wind in de rug

Copy link to section

Merk op dat AltSignals een platform is dat crypto en kunstmatige intelligentie samenvoegt tot één. Theoretisch kan het daarom profiteren van de respectievelijke wind in de rug die met beide verband houdt.

De markt voor kunstmatige intelligentie wordt geschat op $2,0 biljoen tegen 2030. Tussen nu en het einde van dit decennium wordt verwacht dat het jaarlijks met meer dan 20% zal groeien. Dat is dus een golf die AltSignals ten goede zou kunnen komen.

Ten tweede lijkt het dit jaar de goede kant op te gaan met de cryptomarkt. Een Amerikaanse rechter oordeelde bijvoorbeeld onlangs in het voordeel van Ripple en bevestigde dat zijn “XRP”-token geen beveiliging is, zoals de SEC beweerde in zijn rechtszaak.

Bovendien hebben een aantal vermogensbeheerders, waaronder BlackRock Inc, een Spot Bitcoin ETF aangevraagd. Als zo’n op de beurs verhandeld fonds dat institutionele interesse in cryptocurrencies signaleert, goedkeuring van de regelgevende instanties krijgt, zou het volgens veel experts verdere kansen op de cryptomarkt kunnen ontsluiten.

Ten slotte blijft de inflatie vertragen. Het stond in juni op 3,0% (lees hier meer) – een lezing die meer ruimte creëerde voor de Federal Reserve om te overwegen haar eerdere uitzending van nog twee verhogingen dit jaar opnieuw te evalueren.

Zodra de centrale bank soepeler wordt in termen van haar monetair beleid, kunnen beleggers agressiever overgaan op risicovolle transacties, waaronder cryptocurrencies.

Dit alles bij elkaar zou een zinvol voordeel kunnen zijn voor het $ASI-token. Bezoek de AltSignals-website hier voor meer informatie over de presale van het native token.