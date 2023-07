Apple zou naar verluidt een ChatGPT-achtige AI-chatbot ontwikkelen

De ruimte voor kunstmatige intelligentie wordt verder opgewarmd, met het laatste rapport dat technologiegigant Apple zijn eigen grote taalmodel ontwikkelt om te wedijveren met Open AI en Google.

Het aandeel Apple steeg kort na het nieuws, waarbij AAPL tijdens de vroege handel naar een hoogtepunt van $197 steeg. Het aandeel handelt momenteel in de buurt van $195, ongeveer 0,5% hoger op de dag.

Apple GPT wil OpenAI en Google evenaren

In een rapport van Bloomberg op woensdag staat dat Apple-technici het interne taalmodel “Ajax” hebben gebruikt om een chatbot te ontwikkelen die momenteel “Apple GPT” wordt genoemd. Volgens het rapport zal de chatbot van de iPhone-maker naar verwachting een directe rivaal zijn van OpenAI’s ChatGPT, Google’s Bard en anderen.

Naar verluidt begon Apple vorig jaar aan Ajax te werken en is het de drijfveer van het bedrijf in de zoektocht om machine learning-technologie aan te boren bij de in de VS gevestigde kolos.

In het rapport van Bloomberg staat dat de uitrol van “Apple GPT” werd onderbroken te midden van het wereldwijde debat over de beveiligingsimpact van generatieve AI. Meer mensen binnen het bedrijf hebben echter toegang gekregen tot de chatbot, met huidige tests rond het gebruik ervan bij het samenvatten van tekst en antwoorden op vragen.

Dinsdag kondigden Meta Platforms en Microsoft, dat ook Bing AI aanbiedt, een release van de volgende generatie aan voor het grote taalmodel Llama.

Hoewel Meta zich nog moet wagen aan de chatbot-ruimte, voegt de Llama 2-release toe aan de Azure AI-modelcatalogus, zodat ontwikkelaars die Microsoft Azure gebruiken het kunnen gebruiken. Volgens Meta’s aankondiging zal Llama 2 ook beschikbaar zijn via onder andere Amazon Web Services (AWS) en Hugging Face.