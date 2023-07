Bitcoin blijft achter bij goud ondanks verzwakkende dollar: analyse Bitcoin, goud en USD

Dan is data-analist bij Invezz en combineert kwantitatieve vaardigheden en een macro-achtergrond om analyses te maken over een reeks… lees meer

De dollar is zwaar gehavend.

Na vrijwel elke valuta te hebben gedomineerd tijdens de COVID-pandemie, bereikte de DXY-index, die de sterkte van de greenback meet ten opzichte van een mandje met belangrijke valuta’s, in het vierde kwartaal van vorig jaar een hoogste punt in twintig jaar. Sindsdien heeft het echter 12,5% van zijn waarde verloren.

De daling komt doordat de inflatie verder afkoelt, waarbij de meest recente CPI-gegevens de jaar-op-jaar inflatie op 3% zetten. Hoewel de kerninflatie hardnekkiger blijft, gokt de markt er niettemin op dat een van de snelste cycli van renteverhogingen in de recente geschiedenis eindelijk ten einde loopt.

Waarom presteerde de dollar zo goed tijdens de pandemie? De dollar wordt sterker in tijden van onzekerheid, omdat de correlaties in een crisis naar één gaan, terwijl er een vlucht naar veiligheid is als investeerders terugdeinzen op de risicocurve. En er is geen veiliger actief dan de wereldwijde reservevaluta, dus de dollar komt op stoom in zulke turbulente periodes. In de onderstaande grafiek heb ik de prestaties van de dollar tussen 1972 en 2022 uitgezet, met gemarkeerde perioden van recessie, wat de krachtige prestaties tijdens dergelijke terugval aantoont.

Hoewel de afgelopen jaren niet als een recessie kunnen worden aangemerkt, heeft het turbulente klimaat dat is ontstaan door de ongebreidelde inflatie en stijgende rentetarieven (om nog maar te zwijgen van een eenmalige wereldwijde pandemie en alle op maat gemaakte economische gevolgen die dat met zich meebracht) zorgde voor massale onzekerheid. Dit heeft op zijn beurt de aantrekkelijkheid van de dollar vergroot.

Bovendien heeft het snellere tempo van de rentetarieven in de VS in vergelijking met veel landen over de hele wereld ertoe geleid dat kapitaal naar de dollar stroomt. Nu de inflatie echter afkoelt en de markt erop gokt dat de cyclus van renteverhogingen nu zijn einde nadert, is het klimaat veranderd – en als gevolg daarvan heeft de dollar zich teruggetrokken.

Hoe worden andere activa beïnvloed door de dollar?

Dit is allemaal relatief eenvoudig, maar wat betekent dit voor andere activa?

Zoals hierboven vermeld, is de dollar de wereldwijde reservevaluta, wat betekent dat het ook de levensader is van het wereldwijde financiële systeem. Op die manier zijn de effecten wijdverbreid. Als we kijken naar het klassieke voorbeeld van goud, betekent een dalende dollar dat er meer dollars nodig zijn om dezelfde hoeveelheid goud te kopen (en vice versa). Dus we hebben de neiging om goud te zien stijgen als de dollar daalt, ook al heeft het misschien niets met goud zelf te maken.

In de volgende grafiek heb ik de correlatie tussen de dollarindex en goud over het afgelopen jaar uitgezet, die gedurende een groot deel van de periode een sterke negatieve relatie laat zien in het bereik van -0,8 tot -0,9 (zij het met een recente verzwakking).

Laten we nu eens kijken naar Bitcoin, die zich graag de beste vriend van goud noemt. Hieronder heb ik de relatie van Bitcoin met de dollarindex toegevoegd aan de vorige grafiek. We zien een soortgelijk patroon, maar het is meer vatbaar voor periodes van volatiliteit en periodieke breuken in de relatie. Met Bitcoin veel volatieler als activa dan goud, en gezien de talrijke crypto-specifieke schandalen (Terra, Celsius, FTX enz.) van het afgelopen jaar, is dit niet verwonderlijk.

Over het algemeen geldt dat hoewel de relatie misschien niet zo symbiotisch is als voor goud, het eerlijk is om te zeggen dat er het afgelopen jaar een enigszins negatieve correlatie is geweest tussen Bitcoin en de dollar. Bovendien volgt het patroon de correlatie van goud.

Tot deze week, in ieder geval. Aan het einde van de vorige grafiek zijn goud en de relatie van Bitcoin met goud in tegengestelde richting gegaan. Ik heb hieronder op dit tijdsbestek ingezoomd om het in meer detail weer te geven:

Waarom wordt Bitcoin verkocht bij een zwakke dollar?

Dit brengt ons bij een interessante bevinding: waarom wordt Bitcoin niet gesteund door deze zwakkere dollar? Goud is de afgelopen week met 2,4% gestegen, profiterend van de dip van de dollar. Aan de andere kant is Bitcoin juist iets gedaald, wat tegen de trend in gaat.

Eerlijk gezegd weet ik niet precies waarom de koopactiviteit ingetogen is. Misschien hebben kopers hun steentje bijgedragen na de uitspraak in de XRP-zaak van vorige week en aarzelen ze om verder te gaan terwijl de markt voet aan de grond krijgt. Maar dat is op zijn best een wankele theorie.

Zelfs als we naar miners kijken in onderstaande grafiek, kunnen we zien dat ze Bitcoin verkopen in plaats van kopen, en dat doen ze sinds het begin van de maand. Het lijkt erop dat er de afgelopen week om wat voor reden dan ook gewoon niet zoveel kopers zijn als normaal, en de verkoopdruk is niet opgeslokt door een verzwakkende dollar.

Voor alle duidelijkheid, dit is verre van alarmerend en een volkomen goedaardige gebeurtenis. Mijn gevoel is dat dit gewoon een zomervertraging is, die in het verleden ook de laagste handelsactiviteit op de Bitcoin-markten heeft gezien.

Hoe dan ook, het is een interessant feit. De relatie tussen goud, Bitcoin en dollar is altijd fascinerend om te volgen, omdat er zoveel macro en zoveel intrigerende variabelen in verwerkt zijn, dat het de moeite waard is om in de gaten te houden. Als de trend blijft afwijken, kan een diepere analyse gerechtvaardigd zijn. Maar voor nu voelt het goed om aan te nemen dat dit slechts kopers zijn die een kleine zomervakantie nemen, en een kleine afwijking.