Het herstel van de aandelenkoers van Blackstone (NYSE: BX) kwam op stoom nadat het bedrijf sterke financiële resultaten had gepubliceerd. De aandelen stegen donderdag naar een hoogtepunt van $108, het hoogste niveau sinds november vorig jaar. Het is met meer dan 51% gestegen ten opzichte van het laagste niveau dit jaar.

Activa bereiken $1 biljoen

Blackstone heeft het afgelopen decennium sterk gepresteerd. Ten eerste bedroeg het totale beheerde vermogen (AUM) van het bedrijf in 2008 meer dan $88 miljard. Ze hebben nu een recordhoogte bereikt van meer dan $1 biljoen.

Als gevolg hiervan is de omzet de afgelopen maanden gegroeid. De totale omzet steeg van $6,5 miljard in 2013 tot meer dan $8 miljard. Het beste jaar was in 2021, toen de omzet steeg tot ruim $21 miljard.

Blackstone publiceerde donderdag gemengde financiële resultaten. De omzet bedroeg meer dan $2,35 miljard, ongeveer 43,4% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Het omzetcijfer was ongeveer $51,66 miljoen lager dan geschat.

De totale instroom van Blackstone steeg met $30 miljard in het tweede kwartaal en met meer dan $158 miljard in de afgelopen 12 maanden. Deze groei werd gedreven door haar particuliere kredietactiviteiten. Het heeft nu bijna $200 miljard aan droog poeder.

Blackstone bevindt zich in een sterke positie voor de toekomst. Ten eerste heeft het bedrijf nu meer dan $200 miljard aan droog poeder dat het zal inzetten naarmate de marktomstandigheden verbeteren. Verder zijn er tekenen dat het maken van zakelijke deals een comeback maakt naarmate de inflatie daalt.

Voor Blackstone is de grootste katalysator de groeiende totale activa, aangezien het bedrijf het grootste deel van zijn geld verdient met vergoedingen. En deze vergoedingen zijn meestal gekoppeld aan de totale activa. Het belangrijkste is dat het bedrijf zijn activiteiten uitbreidt in laagvolatiele verzekeringsactiviteiten en particulier krediet. In een verklaring zei Jon Gray van het bedrijf:

“In het verzekeringskanaal van $40 biljoen beheren we vandaag $174 miljard. De instroom van dit kanaal bedroeg meer dan $7 miljard in het tweede kwartaal met meer dan $4 miljard van onze grootste vier klanten.”

Voorspelling van de aandelenkoers van Blackstone

De koers van het aandeel Blackstone heeft de afgelopen maanden een sterke bullish trend vertoond. Het aandeel bewoog zich boven het belangrijkste psychologische niveau op $100,21 (hoogste punt in februari). Het belangrijkste is dat de aandelen een gouden kruis hebben gevormd, wanneer de 50-daagse en 200-daagse voortschrijdende gemiddelden (MA) een bullish crossover vormen.

Daarom zullen de aandelen waarschijnlijk blijven stijgen, aangezien kopers zich richten op het volgende belangrijke weerstandspunt op $118,25 (hoogste punt op 3 juni 2022). Deze prijs is ongeveer 10% hoger dan de huidige prijs.