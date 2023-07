Dalende rendementen zijn zegen voor Bitcoin, maar voorzichtigheid blijft verstandig nu sentiment aantrekt

Dan is data-analist bij Invezz en combineert kwantitatieve vaardigheden en een macro-achtergrond om analyses te maken over een reeks… lees meer

Al anderhalf jaar draait het macrobeeld om het ‘i’-woord: inflatie. De grootste crisis in de kosten van levensonderhoud sinds de jaren zeventig heeft de Federal Reserve gedwongen tot de snelste renteverhogingscyclus in de recente geschiedenis; na een decennium van bijna nul rentetarieven betalen T-bills nu boven de 5%.

Vorige week werd echter het laatste CPI-cijfer van 3% aangekondigd, wat een sneller dan verwachte afkoeling van de prijsstijgingen onthulde die de economie hebben verstikt en de hand van de Fed hebben gedwongen. Na een daling ten opzichte van de 4% vorige maand, sloten de aandelenmarkten op het hoogste punt in 15 maanden, nu beleggers hoop krijgen dat de verkrappingscyclus eindelijk ten einde loopt.

Tegen deze achtergrond presenteren we een snelle momentopname van de stand van zaken voor Bitcoin, die de afgelopen achttien maanden als een lappenpop heen en weer werd geslingerd door de tegenstrijdige krachten van inflatie en stijgende rentetarieven (evenals enkele nogal onsmakelijke gebeurtenissen in cryptoland).

Hoe gevoelig is Bitcoin voor rentetarieven?

De allerbelangrijkste hefboom waarover beleidsmakers beschikken, is de rente, die letterlijk de prijs van geld bepaalt en doorwerkt in alle aspecten van de economie. Bitcoin is geen uitzondering; in feite is het zelfs gevoeliger, gezien hoe ver het op het risicospectrum ligt.

Het uitzetten van de tweejarige Treasury-opbrengst, die meebeweegt met de renteverwachtingen, tegen Bitcoin in de onderstaande grafiek, laat zien hoe belangrijk Jerome Powell is met betrekking tot de prijs van Bitcoin (opbrengsten uitgezet op omgekeerde as).

Nu de inflatie in de eerste helft van 2023 veel sneller afkoelt dan in het vierde kwartaal van vorig jaar werd verwacht, verklaart dit de stijging van Bitcoin dit jaar met 80%. De stap komt ondanks het feit dat het meeste nieuws vanuit de sector in de afgelopen zes maanden grotendeels bearish was, wat werd benadrukt door het grote regelgevende optreden in de VS.

Het voelt nu een beetje als een toebrengend punt. Het ergste van de aanscherping is ongetwijfeld voorbij, wat betekent dat het zware anker dat Bitcoin vasthoudt, mogelijk losser aan het worden is. Aan de andere kant is het belangrijk om niet al te optimistisch te zijn over het CPI-nummer. De kerninflatie blijft hardnekkiger dan het algemene cijfer, en als de Fed van plan is de doelstelling van 2% te halen, kan er nog steeds een prijs betaald worden.

Wat dit betreft, als we de waarschijnlijkheden van Fed-futures terugdraaien, is de waarschijnlijkheid van een verhoging van 25 basispunten tijdens de Fed-vergadering volgende week eigenlijk groter vanmorgen dan vorige maand rond deze tijd, zoals te zien is in de volgende grafiek (gestegen van 74% tot bijna 100%).

Jerome Powell zelf schetste het beter dan ik tijdens de bijeenkomst van vorige maand:

“Vooruitkijkend achten bijna alle deelnemers aan het comité het waarschijnlijk dat verdere renteverhogingen dit jaar gepast zullen zijn om de inflatie op termijn terug te brengen tot 2%”

Zelfs als toekomstige stijgingen ten einde lopen en grotendeels zijn ingeprijsd, moeten we voorzichtig zijn wanneer we een stap terug doen en Bitcoin (en de markten in het algemeen) analyseren. Laten we de omvang van de monetaire verkrapping die de economie heeft doorstaan niet vergeten; de vergadering van vorige maand was de eerste keer in vijftien maanden dat de tarieven niet werden verhoogd. Niet alleen dat, maar deze verhogingen kwamen voort uit bijna een decennium van historisch lage tarieven.

Dit is essentieel omdat het monetaire beleid notoir met vertraging werkt. Het kost tijd voordat de volledige omvang van de aanscherping doorsijpelt, wat een waarschuwing zou moeten zijn voor die marktdeelnemers die de felbegeerde zachte landing snel vieren als missie volbracht. Hoewel de inflatie ongetwijfeld veel sneller daalt dan eerder werd gedacht, en de arbeidsmarkt vrijwel niet verzacht, is het volledige effect van het enorme liquiditeitsverlies uit de economie misschien nog niet voorbij.

Ten slotte is er, specifiek in termen van Bitcoin, nog een belangrijk voorbehoud waarover nagedacht moet worden. Velen gaan er eenvoudigweg van uit dat de grillen van de cryptomarkt betekenen dat bear- en bullmarkten onvermijdelijk zijn, en een meedogenloze bullmarkt is gegarandeerd zodra al deze argy-bargy afneemt. In het verleden werd elke dip immers gevolgd door een meer euforische high.

Dat kan weer gebeuren, maar het beoordelen van gegevens uit het verleden voor een actief dat pas in 2009 werd gelanceerd, moet zeer zorgvuldig worden gedaan. De liquiditeit van Bitcoin was in de eerste jaren ook flinterdun (zelfs vandaag de dag is de liquiditeit op spotmarkten nog steeds een probleem), wat betekent dat de betrouwbare handelsgeschiedenis die we kunnen analyseren, weer afkomstig is van een nog kleinere steekproefomvang.

Bovendien bestond Bitcoin tot vorig jaar alleen in wat een van de meest glorieuze en explosieve bullmarkten in de geschiedenis was. Geboren uit de sintels van de financiële crisis van 2008 en gelanceerd twee maanden voordat de aandelenmarkt in maart 2009 het dieptepunt bereikte, was het macrolandschap perfect opgezet voor het activum.

Dit is nu duidelijk veranderd – zoals de terugkeer van de aandelenmarkt in 2022 in de bovenstaande grafiek laat zien. Daarom is het niet overdreven om te zeggen dat Bitcoin zich in totaal onbekend vaarwater bevindt, een volkomen ongekende situatie voor de jeugdige oranje munt. Vorig jaar zag het voor het eerst het concept van een flinke rente, iets wat tot dan toe slechts een abstract begrip was.

Al met al ziet het er nu veel rooskleuriger uit dan aan het begin van het jaar. De prijs van Bitcoin weerspiegelt dat – net als de aandelenmarkt, met de Nasdaq die het beste halfjaarrendement boekt sinds 1983.

Maar sluit het vertraagde effect van een verkrapping van het monetaire beleid niet uit en wees op uw hoede voor vieringen die voorbarig blijken te zijn. Afgezien van het monetaire beleid en de macro-economische situatie, is er ook de kleine kwestie van een oorlog in Europa, een regelgevende situatie die nog steeds in de lucht hangt met een aantal lopende zaken (Coinbase, Binance en Ripple om er maar een paar te noemen, die er zullen ongetwijfeld meer wendingen komen), en talloze andere variabelen die de ene of de andere kant op kunnen gaan.

Er heerst nog steeds onzekerheid, ook al gaat het beter. Voor Bitcoin en de cryptomarkten betekent dit dat voorzichtigheid nog steeds verstandig is.