AltSignals: hoe aantrekkelijk is het AI-token dat een handelsgemeenschap aandrijft?

Een succesvolle handelaar worden in forex-, aandelen- of cryptomarkten vereist jarenlange toewijding door te leren en te oefenen. Maar wat dacht je van een platform dat de reis naar een succesvolle handelaar verkort en het mogelijk maakt om geld te verdienen terwijl je leert? AltSignals ($ASI) heeft sinds 2017 een community van handelaren opgebouwd met hoogwaardige handelssignalen. Vanwege het succes introduceert AltSignals een AI-handelsplatform dat op crypto zal draaien. Het bedrijf opende een presale en heeft al $1,2 miljoen opgehaald te midden van een sterke vraag naar het token.

Over AltSignals en AI-iteratie

AltSignals zit al een half decennium in het handelsspel. De in het VK gevestigde handelssignaaldienst heeft meer dan 52.000 leden op Telegram en 1.400 VIP’s. Het platform heeft meer dan 3.782 signalen gegenereerd, met een gemiddelde nauwkeurigheid van 64%. Als zodanig is AltSignals een bloeiende handelssignaaldienst geweest.

AltSignals gebruikt de beproefde software AltAlgo™ om zijn signalen te genereren. Vanwege het toenemende gebruik van AI wil het bedrijf het handelsspel echter naar een hoger niveau tillen. Het team gelooft dat het gebruik kan maken van de kracht van machine learning, natuurlijke taalverwerking, voorspellende modellen en sentimentele analyse om de kwaliteit van de gegenereerde signalen te verbeteren. Het gebruik van AI stelt het team ook in staat om meer handelsinstrumenten te dekken en de winst van investeerders te verhogen.

Waarom zou je investeren in AltSignals?

AltSignals is al ongeveer vijf jaar op de markt en genereert en levert hoogwaardige handelssignalen. Het is een bewezen en vertrouwd platform. Investeren in het platform verzekert investeerders dat ze te maken hebben met een platform dat al succesvol is.

AltSignals AI-gebaseerd platform biedt investeerders ook extra voordelen. Beleggers krijgen toegang tot en lidmaatschap van het AltSignals AI-platform, genaamd ActualizeAI. Het geeft hen toegang tot handelssignalen om hun inkomsten uit aandelen-, crypto-, forex- en CFD-markten een boost te geven.

Voor handelaren die op zoek zijn naar meer kennis van de handelswereld, zou AltSignals ideaal voor hen kunnen zijn. Er zullen handelstoernooien en competities zijn waar investeerders van elkaar leren om hun kennis van de markt te vergroten. Investeerders die de competities winnen, worden beloond met $ASI, naast de vaardigheden die ze opdoen.

Een andere manier om te groeien met AltSignals is door ideeën te geven en bij te dragen op het platform. Dit is bedoeld om de beslissingsbevoegdheid te decentraliseren, maar stelt beleggers ook in staat om nieuwe handelsvaardigheden op te doen.

AltSignals voorspelling in 2023 en 2024

AltSignals is al beschikbaar in de presale, maar de vraag naar de token is groot. Het token is voor meer dan 53% uitverkocht in de tweede fase van de presale, waarbij de vraag wijst op een mogelijke prijsstijging wanneer het token wordt genoteerd.

$ASI zal in het derde kwartaal op Uniswap worden genoteerd, en er volgen er nog meer. Als je bedenkt hoe andere tokens sterk zijn gestegen na de notering, zou $ASI in 2023 met wel driecijferige percentages kunnen winnen. In 2024 zou de winst kunnen toenemen naarmate het AltSignals AI-platform, ActualizeAI wordt gelanceerd en er meer hulpprogramma’s worden geïntroduceerd. Een prijsvoorspelling van 1.000% voor 2024 is realistisch.

De waarde van $ASI zou kunnen stijgen door zijn deflatoire tokenomics. Dit zijn mechanismen om het aantal beschikbare tokens te verminderen, waardoor vraagkrachten de waarde ervan kunnen ondersteunen. Met deflatoire mechanica zou verwacht moeten worden dat de waarde van $ASI in de loop van de tijd zal stijgen.

Hoe aantrekkelijk is $ASI in de presale?

$ASI wordt verkocht voor $0,01875 in de tweede fase van de presale. De prijs was $0,015 in de eerste fase en stijgt in elke fase. Met onze projecties zou de waarde van $ASI omhoog kunnen schieten wanneer het token wordt vermeld.

Het kopen van de token in de presale is voordelig voordat de waarde stijgt. Het stelt beleggers in staat om op een laag niveau te kopen om het winstpotentieel te maximaliseren wanneer de symbolische waarde stijgt.