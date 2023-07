Crypto prijsvoorspellingen: Tron, Chancer en VeChain

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De prijzen van crypto vertoonden deze week gemengde resultaten, omdat beleggers wachtten op meer nieuws en katalysatoren. Bitcoin en Ethereum bewogen iets onder respectievelijk $30.000 en $1.900. Tegelijkertijd maakten sommige munten zoals Chainlink, Tron en XDC Network een bullish uitbraak. In dit artikel leggen we uit wat je kunt verwachten met munten als Tron, Chancer en VeChain.

Chancer voorspelling

Chancer ($CHANCER) is een nieuwe cryptocurrency die de markt voor sportweddenschappen en voorspellingen probeert te verstoren. De ontwikkelaars zijn momenteel bezig met de eerste fase van een presale evenement dat in minder dan een maand tijd al meer dan $927.000 heeft opgebracht. Dit betekent dat de afgeprijsde tokens van de eerste fase bijna uitverkocht zijn, aangezien het doel $1 miljoen is.

Chancer wil een van de grootste en snelst groeiende industrieën ter wereld verstoren. Miljarden mensen doen mee aan sportweddenschappen en voorspellingen. Als gevolg hiervan zijn bedrijven als DraftKings, Flutter Entertainment en FanDuel miljarden dollars waard. De industrie groeit vooral in de VS, waar het Hooggerechtshof een paar jaar geleden in het gelijk heeft gesteld,

Het platform van Chancer zal verschillende belangrijke functies hebben. Naast populaire evenementen voor sportweddenschappen zal het bijvoorbeeld een functie hebben waarmee gebruikers hun markten kunnen creëren en deze kunnen delen met hun vrienden en familieleden.

Het belangrijkste is dat Chancer een volledig gedecentraliseerd platform zal zijn waar leden van de gemeenschap zullen stemmen over verschillende belangrijke maatregelen, zoals vergoedingen en functies. $CHANCER-tokenhouders kunnen ook hun winst delen. Je kunt meer lezen over het platform van Chancer in de whitepaper en de token kopen op deze website.

Tron koersvoorspelling

Tron is dit jaar een van de best presterende cryptocurrencies geweest. Het token zette zijn rally op zaterdag voort en steeg naar een hoogtepunt van $0,094, het hoogste punt sinds 2021. Het is met meer dan 90% gestegen ten opzichte van het laagste niveau in 2022.

Tron is boven alle voortschrijdende gemiddelden en het belangrijke weerstandspunt op $0,085 uitgekomen. Dit weerstandspunt was belangrijk omdat het zich op het dubbele hoogste niveau bevond. Oscillatoren zoals de Relative Strength Index (RSI) en de MACD wijzen ook naar boven. Daarom zal de munt het de komende dagen waarschijnlijk goed blijven doen, aangezien kopers zich richten op het hoogste punt van deze week van $0,094.

VeChain prijsvoorspelling

De prijs van VeChain lag de afgelopen weken binnen een krap bereik omdat het volume in het netwerk laag blijft. Het handelde tegen $0,0195, waar het de afgelopen dagen was. De munt zweeft op de 25-daagse en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden. De huidige prijs is ook belangrijk aangezien het de laagste swing was in maart.

Tegelijkertijd is de Relative Strength Index (RSI) opgeschoven naar het neutrale punt van 50 terwijl de MACD zijwaarts beweegt. Daarom zal het token waarschijnlijk in het huidige bereik blijven en vervolgens een bearish uitbraak maken naar de volgende ondersteuning op $0,0165.