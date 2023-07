OpenAI CEO Sam Altman’s Worldcoin lanceert token

Benson is een nieuwsverslaggever bij Invezz en behandelt het laatste nieuws, interviews en marktanalyses. Hij deed zijn eerste belegging… lees meer

Worldcoin, een cryptocurrency-project van Sam Altman, CEO van OpenAI, en Alex Blania, CEO en mede-oprichter van Tools for Humanity, is nu live.

Na meer dan drie jaar in ontwikkeling – en een behoorlijk deel van de controverse – kondigden de mede-oprichters van Worldcoin, Altman en Blania, aan dat het token uitgerold zou worden. Het project kondigde de lancering maandag aan.

Wat is Worldcoin?

Worldcoin is een cryptoproject dat bestaat uit een privacybehoudende wallet World App en het native token WLD. Mensen ontvangen een World ID en het native WLD-token wanneer ze hun identiteit verifiëren met behulp van de Orb, een biometrisch verificatieapparaat dat momenteel beschikbaar is op geselecteerde locaties over de hele wereld.

Het Worldcoin-protocol wordt ontwikkeld door Tools for Humanity, een technologiegroep die meer ziet dan alleen economische kansen voor de wereldwijde gemeenschap.

Het zijn de irisscans die mensen moeten voltooien om toegang te krijgen tot het token dat een deel van de controverse rond Worldcoin heeft veroorzaakt. Maar Altman en team hebben gewezen op de voordelen van het hebben van een unieke World ID, ook in de strijd tegen bots en online fraude in de nasleep van het wijdverbreide gebruik van tools met kunstmatige intelligentie (AI).

Altman en Blania zeiden in een brief van de medeoprichters :

“Als het succesvol is, geloven we dat Worldcoin de economische kansen drastisch kan vergroten, een betrouwbare oplossing kan opschalen om mensen te onderscheiden van AI online met behoud van privacy, wereldwijde democratische processen mogelijk kan maken en uiteindelijk een potentieel pad kan tonen naar een door AI gefinancierd UBI.”

Hoewel WLD beschikbaar zal zijn voor mensen over de hele wereld, hebben mensen in de VS er voorlopig geen toegang toe, vanwege de regelgeving. Altman en Blania voegen toe: